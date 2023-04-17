Снова без тепла: жители Степногорска и Экибастуза остались без отопления

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске и Экибастузе в очередной раз пронеслась волна негодования по поводу работы городских теплоэлектростанций, передает корреспондент агентства.





В Степногорске в субботу из-за неблагоприятных погодных условий произошло снижение температуры в системе теплоснабжения. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил городскую ТЭЦ, где проводятся работы по возобновлению подачи тепла.





Произошло короткое замыкание на линиях АО "КЕГОК" и, как следствие, отключение подстанции "Степная", которая обеспечивает энергией Степногорскую ТЭЦ. Все это привело к остановке теплоцентрали. Вчера мы запустили в работу энергетический котел № 3, на подаче была температура 45 градусов", - рассказал глава региона.





Как сообщил Маржикпаев, утром в воскресенье работа котла снова остановилась, но через три часа его удалось запустить. Привести в соответствие температурный режим пообещали в течение суток.





По состоянию на 15.00 15 апреля 2023 года в квартирах Степногорска все еще холод и нет горячей воды.





По словам акима города Алпысбая Каиржанова, было проведено совещание с представителями домов и коммунальными службами. Во избежание размораживания системы отопления в работе находятся циркуляционные насосы, в домах с верхней разводкой произведен сброс воды.





Тем временем экибастузцы тоже выражают недовольство на официальных страницах акимата и городской ТЭЦ.





На 21.00 15 апреля 2023 года в работе находятся три котлоагрегата - № 5, №9, №13. Производится растопка водогрейного котлоагрегата № 14, что поспособствует поднятию параметров теплоносителя после полуночи", - сообщили в пресс-службе Экибастузской ТЭЦ.





Однако пользователи социальной сети продолжают возмущаться и жаловаться на холод в квартирах до сих пор.





Напомним, в правительстве Казахстана сообщили , что государство будет изымать энергообъекты при их ненадлежащем содержании.





В настоящее время прорабатывается вопрос выделения средств из резерва правительства на реконструкцию и модернизацию теплосетей в Акмолинской и Павлодарской областях. Так, 15 марта получено положительное заключение по реконструкции 4 тепломагистралей (ТМ-2, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-12) в городе Экибастузе и по строительству новых теплосетей в Павлодаре. Также по заявке акимата Акмолинской области прорабатывается вопрос ремонта теплотрасс в городах Степногорске и Кокшетау.





На сегодня завершен технический аудит электрических станций республики, который проводился с привлечением международных консультантов. В результате сформирован рейтинг по показателям износа, наработки основного оборудования, расхода топлива, технологических нарушений и т.д. В настоящее время готовятся планы дальнейших действий. Вместе с тем по всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты для подготовки к предстоящему отопительному сезону, которые будут находиться на контроле Минэнерго.





В целом в этом году на электростанциях запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях работы уже ведутся на одном энергоблоке, 2 котлах и 3 турбинах. По электрическим сетям запланирован ремонт линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч км, а также 564 высоковольтных подстанции. Ремонт электросетей начнется в мае.





По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, общая протяженность сетей теплоснабжения в республике составляет порядка 14 тысяч км. Средний износ по стране достигает 54% - требуется замена 7,5 тысячи км. Наиболее высокий уровень изношенности отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.





В 2023 году из бюджета выделено 69,4 млрд тенге на реализацию 47 проектов по коммуникациям с показателем износа более 75%. На эти средства планируется реконструировать порядка 107 км тепловых сетей. В целом к 2029 году стоит задача снизить износ теплопроводов до 43%.