07.02.2025, 16:40 22486
Сотрудник школы погиб на рабочем месте в Жамбылской области
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Дихан Жамбылской области на рабочем месте погиб 51-летний сотрудник школы, возбуждено уголовное дело.
Информацию о несчастном случае подтвердили в управлении образования Жамбылской области. 30 января 51-летний работник школы погиб при выполнении хозяйственных работ.
Проводится специальное расследование.
В областном департаменте полиции сообщили, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
Ранее на шахте "Казахмыса" погиб рабочий.
новости по теме
08.02.2025, 13:43 3011
Смертельное ДТП произошло в области Жетысу
Фото: instagram/ДП области Жетысу
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в аварии на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетысу, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. В результате аварии водитель и три пассажира скончались на месте, еще один пассажир с различными травмами доставлен в больницу", - сообщили в департаменте.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В полиции призвали соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.
Ранее один человек пострадал и трое погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек. Еще одна смертельная авария произошла на трассе Кентау - Туркестан, где в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли шесть человек.
07.02.2025, 10:52 27791
В Восточно-Казахстанской области произошел пожар на маслозаводе
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Предгорное Глубоковского района ВКО на территории маслозавода в цехе грануляции лузги и шрота произошел пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Дым распространился с 4 по 6 этажи строения. Также горела лузга подсолнечника. Работники объекта своевременно покинули помещение. Прибывшие на место вызова пожарные расчеты работали по повышенному рангу выезда", - проинформировали в МЧС.
Огонь, распространившийся на площади 50 квадратных метров, ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти основное оборудование объекта.
05.02.2025, 18:57 54546
Близ Аркалыка совершил жесткую посадку самолет
Фото: скриншот
Рассказать друзьям
Костанай. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 5 февраля, в условиях сильного бурана в 1,5 км от Аркалыка, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай - Аркалык, совершил жесткую посадку, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. На место прибыли пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.
На базе ДЧС региона и в Аркалыке были развернуты оперативные штабы, а также работал номер горячей линии.
Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в Аркалык. Жертв и пострадавших нет.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
04.02.2025, 11:18 93851
В Мангистауской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада
Рассказать друзьям
Актау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кызылсай Мангистауской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада, сообщает Lada.kz.
В службу скорой помощи из села Кызылсай города Жанаозена поступил вызов от жителей, жалующихся на боль в животе. Все были осмотрены и проверены бригадой скорой помощи. Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы. Остальные направлены домой на амбулаторное лечение", - проинформировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Подчеркивается, что сейчас детский сад закрыт, а уполномоченные органы проводят проверку.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
Президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства затронул тему качества питания в школьных столовых страны.
По словам главы государства, профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.
04.02.2025, 11:11 95651
Один человек пострадал и трое погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек
По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек пострадал и трое погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet Cobalt с различными травмами госпитализирован", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по факту ДТП зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.
Ранее шесть человек погибли в результате ДТП на трассе Кентау - Туркестан.
03.02.2025, 18:24 134166
Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе Кентау - Туркестан
Фото: ДП Туркестанской области
Рассказать друзьям
Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на трассе Кентау - Туркестан, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автотранспортом. В результате ДТП в происшествии погибли 6 человек и 4 пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Ранее четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане.
03.02.2025, 18:00 135931
В ЗКО машина с людьми провалилась под лед
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области машина с людьми провалилась под лед на реке Чаган, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В реке Чаган в районе микрорайона Самал было обнаружено утонувшее транспортное средство, в котором находились тела двух мужчин без признаков насильственной смерти", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что обстоятельства и подробности происшествия выясняются, а тела направлены на экспертизу.
Ранее автомобиль с людьми провалился под лед на Балхаше.
03.02.2025, 17:12 137111
Военная техника упала с трала в Алматинской области: водителя КамАЗа оштрафовали
Подсудимый признал свою вину
Фото: КазАвтоЖол
Рассказать друзьям
Конаев. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Қонаева Алматинской области назначил штраф водителю КамАЗа за нарушение правил перевозки военной техники, сообщает пресс-служба суда.
Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также по данной статье совершено впервые, воспитывает пятерых несовершеннолетних детей (...) Суд сократил штраф на 30% и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 55 048 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что подсудимый признал свою вину.
Напомним, авария произошла 15 января в 13.40 в районе поселка Заречный. Жертв и пострадавших не было.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
08.02.2025, 10:39Крупную партию контрабандных вейпов и прочих устройств для курения задержали в Актюбинской области 08.02.2025, 13:036826Более 1200 наркосайтов заблокировали за месяц в Казахстане 08.02.2025, 11:106301Паводки в Казахстане: возле Петропавловска начали строить обводной канал 08.02.2025, 08:595931В НАТО обсудили действия на случай американского вторжения в Гренландию 08.02.2025, 09:335121Казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине 01.02.2025, 08:00210731Что ждет казахстанцев в феврале 01.02.2025, 09:24201046Более 60 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Ирана 01.02.2025, 09:13Возврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в Актау199721Возврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в Актау 01.02.2025, 17:05195206"Газпромнефть-Казахстан" оштрафовали за недолив бензина на АЗС в Алматы 06.02.2025, 09:17149371Новый авиарейс в Венгрию запустят в мае 31.01.2025, 11:14255471В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к ответственности после проверок Минпросвещения 16.01.2025, 14:29253271В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения 25.01.2025, 16:17251916В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар 16.01.2025, 13:39248031Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане 30.01.2025, 19:03246311Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?