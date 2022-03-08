Сотрудника Антикора подозревают в совершении ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 7 МАРТА - В соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции департаментом собственной безопасности агентства проводится служебное расследование по факту неправомерных действий старшего офицера межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону ДАПК по Карагандинской области, сообщает Антикор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время судом Жанааркинского района Карагандинской области рассматриваются административные материалы в отношении Кудекенова Д.Т. по статье 608, часть 3 (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения), статье 611, часть 2 (оставление места ДТП), и статье 613, часть 1 (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства), КоАП РК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 7 февраля 2022 года по настоящее время подозреваемый находится на больничном с диагнозом "пневмония".
В этой связи в соответствии с пунктом 4 статьи 58 закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" служебное расследование в его отношении приостановлено. После выхода его на работу служебное расследование будет возобновлено и принято соответствующее решение", - сообщили в Антикоррупционной службе.