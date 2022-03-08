Сотрудника Антикора подозревают в совершении ДТП в Карагандинской области

ПАВЛОДАР. 8 МАРТА - В Павлодаре на футбольном манеже в спортивном комплексе "Спорт сити" 22-летний тренер упал из наблюдательной кабинки высотой примерно в три этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео с места инцидента опубликовано на странице tipavlo.dar в Instagram. На кадрах видны фрагменты обвалившегося потолка.

По словам автора поста, наблюдательная кабинка, откуда упал молодой тренер, находится почти под крышей.

Тренер чудом остался жив… В целом качество строения вызывает нарекания родителей, которые говорят о протекании и видимых трещинах", - пишет автор.

Спортсмен госпитализирован.







