Специалисты выясняют причину гибели тюленей в Мангистауской области

Фото: местного жителя, взято с сайта Lada.kz
АКТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Специалисты взяли пробы воды и грунта с места гибели тюленей в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас обнаружено около 50 туш мертвых тюленей.
Как сообщили в пресс-службе Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК, на предполагаемое место гибели выехали государственные инспектора управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. О данном факте были оперативно оповещены правоохранительные и природоохранные структуры области, органы прокуратуры, ветеринарии, местного исполнительного органа, экологии и чрезвычайных ситуаций.
По состоянию на 23.00 26 апреля 2022 года обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга. Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии", - проинформировали в комитете.
В настоящее время инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с егерской службой субъектов рыбного хозяйства обследуется береговая зона и другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных.
Для проведения лабораторных исследований сотрудниками инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которыми 27 апреля текущего года планируется выезд на место гибели животных", - отметили в ведомстве.
Кроме того, о данном факте оповещены работники лаборатории Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК, а также Западно-Казахстанского учреждения "Институт гидробиологии и экологии".
Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления", - заключили в пресс-службе.