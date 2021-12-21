Сразу 11 человек госпитализированы в результате ДТП в Атырауской области

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ДЕКАБРЯ - Самолет авиакомпании Scat, вылетевший утром из аэропорта Нур-Султана. совершил две попытки приземлиться в Петропавловске, но так и не смог этого сделать, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В итоге рейс вернулся в пункт отправления, сообщает Петропавловск.news . Рейс авиакомпании Scat должен был вылететь из Нур-Султана в 08.35. Вылет задержали на полчаса: крылья самолета обрабатывали антиобледенительной смесью.

Когда рейс все-таки вылетел, оказалось, что в Петропавловске сложные метеоусловия. Экипаж дважды пытался посадить самолет, но сделать этого так и не получилось - аэропорт Петропавловска отказал в приеме самолета из-за сложных метеоусловий.

Примерно через два часа полета рейс все же вернулся в Нур-Султан, а пассажирам предложили перебронировать билеты. Пассажирам не предложили разместиться в гостинице, а информационная поддержка ограничилась SMS-рассылкой.

Reis DV767 Nur-Sultan-Petropavlovsk 19.12.21 otmenen. Besplatnoe perebronirovanie na blizhaishii reis/vozvrat bileta, po mestu priobreteniya. Prinosim izvineniya za neudobstva", - сказано в сообщении.

Ближайший рейс, на который можно купить билет, должен вылететь лишь через двое суток.

РГП "Казгидромет" днем 18 декабря объявил штормовое предупреждение: снег, туман, метель. Стандартное для этого рейса время полета - 45 минут.