Сразу 11 человек госпитализированы в результате ДТП в Атырауской области

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Жители поселка Лесхоз уверены, что причиной нападения неизвестного животного на семилетнюю девочку могла стать местная свалка, которая зимой привлекает диких животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия, случившаяся в поселке Лесхоз, что на окраине Усть-Каменогорска, шокировала и одновременно возмутила весь регион. Мать погибшей девочки не исключает, что причиной трагедии мог стать дикий зверь.
После случившегося жители призывают к ответу чиновников. По их словам, зимой голодных животных привлекает местная свалка, а летом она горит, и люди задыхаются. Местные опасаются, что здесь еще и построят завод, куда будут свозить и перерабатывать вообще весь городской мусор, сообщает телеканал КТК
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Требования наших жителей: немедленное закрытие свалочного полигона, основанного в 1958 году, который переполнен и отравляет все вокруг зловонием. Мусор разносится по всей округе ветром, подземные воды стали ядовитыми", - заявила жительница поселка Лесхоз Ольга Савинова.
Чиновники пообещали создать рабочую группу, которая займется решением проблем поселка. Но не сразу, а постепенно. А по поводу свалки отправили к экологам.
Эти проблемы в один день не решаются. Поэтому будем решать их постепенно все вместе. Мы все знаем, что там переполнение. На сегодняшний день заключен договор через ЕБРР. Строительство нового полигона будет начато в 2022 году", - сказал заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко.
Напомним, 17 декабря жительница поселка Лесхоз обнаружила во дворе дома растерзанное тело своей семилетней дочери. Стоит отметить, что на сегодняшний день не установлено, какое животное загрызло ребенка. Однако, как сообщили зоозащитники, в Усть-Каменогорске без суда и следствия начали массово отстреливать собак
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Жители Лесхоза уверены: пока не решится их главная проблема – свалка, подобных трагедий не избежать.