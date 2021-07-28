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Стала известна причина смерти постояльца алматинского Центра социальных услуг "Демеу"

27.07.2021 7156
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В управлении социального благосостояния города Алматы назвали причину смерти постояльца алматинского Центра социальных услуг "Демеу", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ведомстве, ранним утром 24 июля у 63 получателей услуг появился неоформленный стул обычной окраски с частотой 2-4 раза в сутки. Лечащими врачами Центра выставлен предварительный диагноз: "алиментарная диарея" и назначено симптоматическое лечение. К обеду того же дня у большего количества получателей услуг частота стула нормализовалась, к вечеру неоформленного стула не наблюдалось. 
 

Сотрудники Центра поддерживали связь со специалистами районного СЭС по телефону. Признаков пищевого отравления и острой кишечной инфекции (повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе, ложные позывы к дефекации, метеоризм) не было", - сообщили в управлении социального благосостояния города Алматы.

 
Суточные образцы пробы пищи за предыдущий день, то есть за 23 июля, направлены в лабораторию НЦЭ Жетысуского района Алматы для проведения исследования. В настоящее время ведется экспертиза.
 
В акимате добавили, что ежемесячно непривитые получатели услуг проходят ПЦР-тест на КВИ. Предыдущий положительный результат среди получателей услуг был в июле. Последний анализ на КВИ был сделан 7 июля, все результаты отрицательные. 
 

Касательно умершего получателя услуг. Ранее гражданин Д., 1980 года рождения, был дважды оперирован, страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническим заболеванием почек. В 19.40 24 июля было установлено ухудшение соматического состояния здоровья, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Смерть наступила в 20.00, после незамедлительно было сообщено близким родственникам и проинформированы правоохранительные органы управления полиции Бостандыкского района", - рассказали в городском акимате. 

 
В медицинском свидетельстве о смерти, выданном Центром судебно-медицинских экспертиз по результатам вскрытия, указана причина смерти: "острая сердечная недостаточность. Кардиомиопатия". 
 

Соответственно, ранее опубликованная в СМИ информация о том, что смерть гражданина Д. наступила в связи с коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности", - подчеркнули в акимате. 


Напомним, в Алматы 63 постояльца Центра для людей с психоневрологическими заболеваниями отравились, один погиб. В настоящее время в Центре социальных услуг "Демеу" проживает 680 получателей услуг.
 

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