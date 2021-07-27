В Алматы 63 постояльца Центра для людей с психоневрологическими заболеваниями отравились, один погиб

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АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - В Центре социальных услуг "Демеу" 24 июля у 63 человек были жалобы на жидкий стул, другие симптомы не отмечались, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

После назначенного симптоматического лечения к обеду состояние больных улучшилось, а к вечеру того же дня жалобы уже не отмечались", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

Он добавил, что на сегодняшний день, по информации Центра, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, жалоб нет. Экстренных извещений на инфекционное заболевания не поступало.

По предварительным данным Центра, 24 июля скончался пациент, который ранее был дважды оперирован, в анамнезе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и почек.

Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавил Садвакас Байгабулов.

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