Степные пожары в Западном Казахстане тушат с помощью вертолёта

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УРАЛЬСК. 26 АВГУСТА - Для тушения пожаров в Западно-Казахстанской области задействован вертолет МЧC, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С начала августа на территории Западно-Казахстанской области наблюдается повышение температуры воздуха до +41 °, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На фоне повышения температуры по области участились случаи природных пожаров. Огнеборцы борются с огнем в Акжаикском, Байтерекском и Теректинском районах. Площадь пожара составляет ориентировочно 480 гектаров, из них 90 гектаров составляет лесной массив и 390 гектаров сухостоя", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших на пожарах нет. Причины возгорания, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются.

В ДЧС ЗКО и на местах ликвидации пожаров развернуты оперативные штабы. В ликвидации пожаров принимают участие силы и средства подразделений ДЧС ЗКО, ФАО "Орт сондіруші", Атырауского филиала АО "Казавиаспас", ДПФ поселковых округов и крестьянских хозяйств и КГУ по охране лесов и животного мира. Для тушения с воздуха задействовали вертолет "Казавиаспаса". На очаги пожаров сброшено 198 кубометров воды", - сообщили в МЧС.

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