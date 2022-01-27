Столичная полиция расследует смерть топ-менеджера Оператора РОП
26.01.2022, 14:24 23061
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Департамент полиции Нур-Султана подтвердил смерть управляющего директора ТОО "Оператор РОП" Руслана Шамшиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"По факту обнаружения тела мужчины отделом полиции района "Есиль" возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"). В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане по подозрению в коррупции задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.
Названа участвовавшая в январских событиях в РК радикальная ячейка
27.01.2022, 09:37 10271
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В числе задержанных в ходе беспорядков в Казахстане - ряд сторонников экстремистской организации "Йакын Инкар". Такие данные были озвучены в документальном фильме "Трагический январь. Как это было" на телеканале "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В числе задержанных - ряд сторонников радикальной ячейки "Йакын Инкар". У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература", - сообщается в фильме.
Отмечается, что в период ЧП в морги были доставлены тела 225 погибших. Часть из них - вооруженные бандиты. В числе погибших 19 полицейских и военных. По данным Генпрокуратуры на 25 января, расследуются 2044 уголовных дела. В том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.
В фильме рассказывается хронология январских событий. Сообщается, что митинги начались в начале года в Мангистауской области. Жители Жанаозена записали обращение к руководству страны с требованием снизить цену на сжиженный газ. После митинги и протесты начались и в других регионах Казахстана.
4 января число протестующих по стране резко выросло до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения, погромы, поджоги.
Именно в Алматы наиболее активно применялись гибридные технологии захвата власти. И именно в этом городе наиболее активно показали себя бандиты и террористы, а не мирные казахстанцы. Все началось с мирного протеста, люди приходили на площадь Республики безоружными и не были настроены на конфликт. Однако в какой-то момент ситуация резко изменилась.
5 января число участников погромов и захватов зданий достигло 50 тысяч. Именно с этого дня орудовали исключительно бандиты и террористы. Погромы и захваты зданий произошли в 11 регионах страны хорошо подготовленными группами, чьи методы работы координировались. По некоторым сведениям, террористы говорили на иностранном языке. Общее число участвовавших в погромах и вооруженных нападениях в Алматы превысило 20 тысяч человек.
В Алматы пожар едва не перекинулся на банк
26.01.2022, 21:29 16576
Фото: кадр с видео
АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ - Сильный пожар произошел на углу улиц Толе би и Ауезова в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 19.23 силы ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу улица Толе би, 177б, сообщает пресс-служба ДЧС города.
Горел мансардный этаж. Огонь перешел на кровлю. Была угроза перехода огня на здание банка, расположенного по соседству.
На месте пожара создано два участка тушения пожара: с южной и северной стороны. Развернуты пожарные автолестницы, введены пожарные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работает 10 единиц техники, 50 личного состава. Пожар был локализован в 20.35.
Рабочему оторвало пальцы в результате взрыва светошумовой гранаты в полиции Тараза
26.01.2022, 15:26 22161
ТАРАЗ. 26 ЯНВАРЯ - Рабочему, взявшему в руки светошумовую гранату в управлении полиции Тараза, взрывом оторвало пальцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Наемный сотрудник подрядной организации, выполняющий ремонтно-восстановительные работы, обнаружив светошумовую гранату в здании УП Тараза, по своей халатности проигнорировал правила техники безопасности и из любопытства взял ее в руки. Светошумовая граната взорвалась в руке рабочего, оторвав несколько пальцев", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Мужчина был незамедлительно доставлен в городскую больницу Тараза.
"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда"), - рассказали в департаменте.
В полиции напомнили, что в ходе массовых беспорядков 4-6 января 2022 года были разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.
"Перед началом восстановительных работ в зданиях с подрядчиками и сотрудниками этих организаций была проведена разъяснительная беседа о необходимости сообщить дежурившим на объектах полицейским об обнаружении оружия, боеприпасов или специальных средств", - подчеркнули в ведомстве.
Ребенка избили в детсаду Нур-Султана: вина подозреваемой доказана
25.01.2022, 18:50 38886
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - По факту избиения ребенка в частном детском садике "Алан" возбуждено уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По факту избиения ребенка в частном садике "Алан" возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения соединенное с жестоким обращением", сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
Вина подозреваемой была полностью доказана. 25 января текущего года уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения", - сообщил заместитель начальника ДП Нур-Султана Муратжан Шакеров.
Напомним, в начале января в столичном детском саду жестоко избили двухлетнюю девочку.
Электроснабжение Алматы полностью восстановлено
25.01.2022, 15:51 41566
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объёме восстановило электроснабжение города Алматы после отключения из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всем отключенным абонентам подана электроэнергия, сообщили в пресс-службе АО "Алатау Жарык компаниясы".
Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч - жилые дома и квартиры", - уточнили в пресс-службе компании.
Между тем, в Министерстве энергетики РК прокомментировали сегодняшнюю аварию на электросетях.
25 января 2022 года в 11.59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области - порядка 1000 мегаватт, в Жамбылской области - 300 мегаватт, в Туркестанской области - 500 мегаватт и в Кызылординской области - 200 мегаватт", - сообщили в ведомстве.
По информации Минэнерго, произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана. За счет сработавшей автоматики не вышли из строя полностью Жамбылская ГРЭС, Шымкентская ТЭЦ-3, Кызылординская ТЭЦ-6, а также электростанции Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 мегаватт.
В 13.39 нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом полностью восстановлена", - сообщили в министерстве.
В настоящее время региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области снимают ограничения на поставку электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.
Ранее в АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.
Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане сегодня значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.
В Шымкенте семья отравилась после дезинфекции
24.01.2022, 20:23 48056
ШЫМКЕНТ. 24 ЯНВАРЯ - По словам жительницы города, жильцы дома решили избавиться от клопов, не предупредив соседей о своих планах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В итоге члены семьи, в том числе дети почувствовали недомогание. Прибывшие на место медики поставили диагноз "отравление", сообщает OTYRAR.
В СЭС пояснили, что на место направлена бригада лаборантов, которая выявит степень опасности проведенной дезинфекции, пока выводы делать рано.
Каждый, кто проводит дезинфекцию, обязан получить разрешение, после необходимо предупредить жителей, только после этого можно проводить работы. Что касается этого случая, на место приедет группа лаборантов, которая выяснит, насколько опасно все и откуда очаг", - сказала представитель СЭС Шымкента Тамара Алдабергенова.
Ранее в Актау из-за травли насекомых соседями погибли женщина и ребенок.
В октябре в актюбинской школе травили насекомых во время уроков.
Пропавший в Атырау накануне ребенок найден погибшим
23.01.2022, 22:01 68001
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 22 января - Спасатели обнаружили тело пропавшего в Атырау девятилетнего мальчика в реке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщалось ранее, ребенок пропал вечером 22 января. Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Позже младший ребенок вернулся, а старший - нет.
Вечером того же дня к поискам приступили полицейские, а в 05:30 к ним присоединились спасатели, которые помимо пешего поиска проверяли канал Перетаски, сообщает "Мой Город".
Вечером 23 января стало известно, что тело ребенка нашли в реке спасатели.
Тело мальчика нашли в середине канала Перетаска. С утра водолазы осуществили несколько спусков в воду", - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.
В горах Алматы произошло землетрясение
23.01.2022, 18:00 76006
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В горах Алматы казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ МЧС РК" 23 января 2022 года в 16 час 01 минуту 45 секунд по времени Алматы (23 января 2022 года в 10 час 01 минуту 45 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении ведомства.
Эпицентр землетрясения был расположен в 9,9 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.1. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д.
Глубина 10 км. Сведения по ощутимости - по шкале МСК -64 в ущелье Алма-Арасан - 2 балла
На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная, уточнили в ДЧС Алматы. Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало.
По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не было выявлено.