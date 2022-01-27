Столичная полиция расследует смерть топ-менеджера Оператора РОП

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НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В числе задержанных в ходе беспорядков в Казахстане - ряд сторонников экстремистской организации "Йакын Инкар". Такие данные были озвучены в документальном фильме "Трагический январь. Как это было" на телеканале "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В числе задержанных - ряд сторонников радикальной ячейки "Йакын Инкар". У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература", - сообщается в фильме.





Отмечается, что в период ЧП в морги были доставлены тела 225 погибших. Часть из них - вооруженные бандиты. В числе погибших 19 полицейских и военных. По данным Генпрокуратуры на 25 января, расследуются 2044 уголовных дела. В том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.

В фильме рассказывается хронология январских событий . Сообщается, что митинги начались в начале года в Мангистауской области. Жители Жанаозена записали обращение к руководству страны с требованием снизить цену на сжиженный газ. После митинги и протесты начались и в других регионах Казахстана.

4 января число протестующих по стране резко выросло до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения, погромы, поджоги.

Именно в Алматы наиболее активно применялись гибридные технологии захвата власти. И именно в этом городе наиболее активно показали себя бандиты и террористы, а не мирные казахстанцы. Все началось с мирного протеста, люди приходили на площадь Республики безоружными и не были настроены на конфликт. Однако в какой-то момент ситуация резко изменилась.

5 января число участников погромов и захватов зданий достигло 50 тысяч. Именно с этого дня орудовали исключительно бандиты и террористы. Погромы и захваты зданий произошли в 11 регионах страны хорошо подготовленными группами, чьи методы работы координировались. По некоторым сведениям, террористы говорили на иностранном языке. Общее число участвовавших в погромах и вооруженных нападениях в Алматы превысило 20 тысяч человек.



