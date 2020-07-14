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Столичные полицейские изъяли лекарства и маски на сумму более 16 млн тенге

13.07.2020, 09:20 6778
Столичные полицейские изъяли лекарства и маски на сумму более 16 млн тенге
Polisia.kz
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские из незаконного оборота изъяли лекарства и маски на сумму более 16 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе очередного рейда по выявлению незаконной реализации медицинских препаратов, 11 июля столичными полицейскими задержаны очередные сбытчики лекарств, сообщает Polisia.kz
 
По улице Орынбор задержана автомашина "Фольксваген", в ходе осмотра которой изъято 165 упаковок с капсулами китайского производства Lianhua. Данный препарат не имеет разрешительных документов на реализацию и использование на территории Республики Казахстан. 
 
Задержанный признался, что приобрел препараты на одном из сайтов и пытался их реализовать на территории города. 
 
В настоящее время устанавливается происхождение данных лекарственных средств. 
 
Во втором случае по улице Янушкевича задержан 33-летний житель города при попытке реализовать дефицитные лекарственные средства: Парацетамол, Ингавирин, Дексаметазон, Цефтриаксон, Ледокаин, Эуфиллин, Сумамед и Ципролет. 
 
В третьем случае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 6500 масок. 
 
За восемь дней сотрудниками департамента полиции выявлено 36 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты: лекарств - 4 500 упаковок и маски 238 500 штук, а также градусники, защитные халаты, костюмы, перчатки, медицинские шапочки, очки, антисептические средства и иные медицинские изделия. Общая сумма изъятого составила более 16,6 млн тенге.
 

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