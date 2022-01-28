Система Orphus

Названа участвовавшая в январских событиях в РК радикальная ячейка

27.01.2022, 09:37 32661
Названа участвовавшая в январских событиях в РК радикальная ячейка
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В числе задержанных в ходе беспорядков в Казахстане - ряд сторонников экстремистской организации "Йакын Инкар". Такие данные были озвучены в документальном фильме "Трагический январь. Как это было" на телеканале "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В числе задержанных - ряд сторонников радикальной ячейки "Йакын Инкар". У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература", - сообщается в фильме.

 
Напомним, организация "Йакын Инкар" в 2018 году была признана экстремистской и запрещена на территории Казахстана. По данным Генпрокуратуры, ячейка является крылом запрещенной в Казахстане экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Целью указанной организации является создание "халифата" в отдельно взятой стране, в том числе на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета. 

Отмечается, что в период ЧП в морги были доставлены тела 225 погибших. Часть из них - вооруженные бандиты. В числе погибших 19 полицейских и военных. По данным Генпрокуратуры на 25 января, расследуются 2044 уголовных дела. В том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.
 
В фильме рассказывается хронология январских событий. Сообщается, что митинги начались в начале года в Мангистауской области. Жители Жанаозена записали обращение к руководству страны с требованием снизить цену на сжиженный газ. После митинги и протесты начались и в других регионах Казахстана.
 
4 января число протестующих по стране резко выросло до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения, погромы, поджоги.
 
Именно в Алматы наиболее активно применялись гибридные технологии захвата власти. И именно в этом городе наиболее активно показали себя бандиты и террористы, а не мирные казахстанцы. Все началось с мирного протеста, люди приходили на площадь Республики безоружными и не были настроены на конфликт. Однако в какой-то момент ситуация резко изменилась. 
 
5 января число участников погромов и захватов зданий достигло 50 тысяч. Именно с этого дня орудовали исключительно бандиты и террористы. Погромы и захваты зданий произошли в 11 регионах страны хорошо подготовленными группами, чьи методы работы координировались. По некоторым сведениям, террористы говорили на иностранном языке. Общее число участвовавших в погромах и вооруженных нападениях в Алматы превысило 20 тысяч человек. 

 

новости по теме

Глава МВД вручил награды семьям погибших во время беспорядков полицейских в Алматинской области

28.01.2022, 10:14 426
Глава МВД вручил награды семьям погибших во время беспорядков полицейских в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева сотрудники полиции Дархан Барганаев и Ербол Ержанов, погибшие при исполнении служебных обязанностей во время массовых беспорядков, посмертно награждены орденом "Айбын". Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил государственные награды их семьям, сообщает Polisia.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу и всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу", - отметил Ерлан Тургумбаев. 

 
Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечении безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека. 

 
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, сотрудник учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области Ербол Ержанов посмертно награжден орденом "Айбын" III степени; сотрудник СОБР ДП Алматинской области Дархан Барганаев – орденом "Айбын" II степени.
 
Ербол Ержанов служил в органах внутренних дел с 1999 года, был наставником для молодых сотрудников, примером для подражания как профессионал, честный и порядочный сотрудник, являлся отцом двоих детей. 
 
Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году и за годы службы повышал свой профессионализм и стремился к улучшению безопасности.

 

В Алматы на полном ходу опрокинулся большегруз

27.01.2022, 19:53 20946
В Алматы на полном ходу опрокинулся большегруз
Фото: скрин с видео instagram.com/kris.p.almaty.official
АЛМАТЫ. 27 ЯНВАРЯ - В Алматы на проспекте аль-Фараби на видео засняли, как грузовик опрокинулся во время движения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Автомобиль двигался в восточном направлении. В районе киностудии "Казахфильм" большегруз начал попрыгивать, затем у него оторвалися мост, а после авто упало на бок.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель, он осмотрен врачами на месте. Материал находится в производстве полицейских Бостандыкского района.
 
 

Житель Нур-Султана погиб, пытаясь спуститься из окна по простыням

27.01.2022, 19:51 22611
Житель Нур-Султана погиб, пытаясь спуститься из окна по простыням
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Мужчина погиб в Нур-Султане, пытаясь спуститься вниз из окна девятого этажа по простыням, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел по проспекту Кудайбердыулы 26 января, сообщает пресс-служба департамент полиции столицы.
 
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 59-летнего мужчины. Установлено, что он пытался спуститься с балкона 9-го этажа и сорвался.По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
 
В полиции подтвердили, что мужчина пытался спуститься по связанным между собой простыням.

 

В Алматы пожар едва не перекинулся на банк

26.01.2022, 21:29 40436
В Алматы пожар едва не перекинулся на банк
Фото: кадр с видео
АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ - Сильный пожар произошел на углу улиц Толе би и Ауезова в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 19.23 силы ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу улица Толе би, 177б, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
Горел мансардный этаж. Огонь перешел на кровлю. Была угроза перехода огня на здание банка, расположенного по соседству.
 
На месте пожара создано два участка тушения пожара: с южной и северной стороны. Развернуты пожарные автолестницы, введены пожарные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работает 10 единиц техники, 50 личного состава. Пожар был локализован в 20.35. 




 

Рабочему оторвало пальцы в результате взрыва светошумовой гранаты в полиции Тараза

26.01.2022, 15:26 46021
Рабочему оторвало пальцы в результате взрыва светошумовой гранаты в полиции Тараза

ТАРАЗ. 26 ЯНВАРЯ - Рабочему, взявшему в руки светошумовую гранату в управлении полиции Тараза, взрывом оторвало пальцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Наемный сотрудник подрядной организации, выполняющий ремонтно-восстановительные работы, обнаружив светошумовую гранату в здании УП Тараза, по своей халатности проигнорировал правила техники безопасности и из любопытства взял ее в руки. Светошумовая граната взорвалась в руке рабочего, оторвав несколько пальцев", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Мужчина был незамедлительно доставлен в городскую больницу Тараза.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда"), - рассказали в департаменте.

В полиции напомнили, что в ходе массовых беспорядков 4-6 января 2022 года были разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.

"Перед началом восстановительных работ в зданиях с подрядчиками и сотрудниками этих организаций была проведена разъяснительная беседа о необходимости сообщить дежурившим на объектах полицейским об обнаружении оружия, боеприпасов или специальных средств", - подчеркнули в ведомстве.


При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Столичная полиция расследует смерть топ-менеджера Оператора РОП

26.01.2022, 14:24 46921
Столичная полиция расследует смерть топ-менеджера Оператора РОП

НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Департамент полиции Нур-Султана подтвердил смерть управляющего директора ТОО "Оператор РОП" Руслана Шамшиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"По факту обнаружения тела мужчины отделом полиции района "Есиль" возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"). В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане по подозрению в коррупции задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.


При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Ребенка избили в детсаду Нур-Султана: вина подозреваемой доказана

25.01.2022, 18:50 62746
Ребенка избили в детсаду Нур-Султана: вина подозреваемой доказана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - По факту избиения ребенка в частном детском садике "Алан" возбуждено уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По факту избиения ребенка в частном садике "Алан" возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения соединенное с жестоким обращением", сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 

Вина подозреваемой была полностью доказана. 25 января текущего года уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения", - сообщил заместитель начальника ДП Нур-Султана Муратжан Шакеров.

 
Напомним, в начале января в столичном детском саду жестоко избили двухлетнюю девочку.
 

Электроснабжение Алматы полностью восстановлено

25.01.2022, 15:51 65306
Электроснабжение Алматы полностью восстановлено
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объёме восстановило электроснабжение города Алматы после отключения из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всем отключенным абонентам подана электроэнергия, сообщили в пресс-службе АО "Алатау Жарык компаниясы". 
 

Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч - жилые дома и квартиры", - уточнили в пресс-службе компании.

 
Между тем, в Министерстве энергетики РК прокомментировали сегодняшнюю аварию на электросетях.
 

25 января 2022 года в 11.59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области - порядка 1000 мегаватт, в Жамбылской области - 300 мегаватт, в Туркестанской области - 500 мегаватт и в Кызылординской области - 200 мегаватт", - сообщили в ведомстве.

 
По информации Минэнерго, произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана. За счет сработавшей автоматики не вышли из строя полностью Жамбылская ГРЭС, Шымкентская ТЭЦ-3, Кызылординская ТЭЦ-6, а также электростанции Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 мегаватт. 
 

В 13.39 нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом полностью восстановлена", - сообщили в министерстве. 

 
В настоящее время региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области снимают ограничения на поставку электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

Ранее в АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.  

Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане сегодня значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.  
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов