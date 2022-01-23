Хроника развязанной против Казахстана террористической войны
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Хронология январской трагедии в Казахстане
Президент Казахстана обратился к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц.
В Алматы агрессивно настроенные мужчины, около трех тысяч, вооруженные преимущественно резиновыми дубинками, ворвались в здание акимата.
И в этот же день было заявлено, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Для обеспечения безопасности граждан в Казахстане продлили зимние каникулы для школьников и студентов.
В ходе беспорядков в Алматы от шальных пуль погибли два ребенка и несколько детей были ранены.
По предварительным подсчетам ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге.
С 13 января начался вывод войск Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана. В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ.
Как громили Алматы: реконструкция бойни в городе от очевидцев
Это не мародеры, это нелюди, животные!" Офисы банков крушили украденными тракторами.
Все началось с обычного мирного митинга. Мы с ребятами старались отгонять оттуда молодых, чтобы не происходило никаких провокаций. В один момент я увидел мужчину в темной одежде с медицинской маской на лице и в кепке, приспущенной на глаза. Он достал из сумки два пакета с таблетками и начал просто раздавать их в толпе людям, которые уже стягивались к площади. Уже спустя некоторое время, я лично наблюдал, что толпа словно обезумела, видимо, от этих таблеток. Люди начали проявлять агрессию.
При мне толпа едва до смерти не избила полицейского. Мне удалось вытащить его и доставить в больницу", — рассказывает очевидец событий.
Прямо на моих глазах подъехала большая машина, из которой людям разбрасывали оружие. Все это можно было подобрать прямо на улице", — рассказывает Айрат.
Был момент, когда по улицам шла толпа, которую возглавляли люди с оружием. К этой толпе со всей улицы присоединялись зеваки. Простые люди присоединялись чисто из любопытства. Я сам прошел с ними две улицы, а затем наблюдал со стороны. Как только начались взрывы, я сразу ушел дворами на другую улицу. Многие выходили из квартир и смотрели за происходящим. Интернет отключили, почти не работало телевидение, и люди не понимали, что происходит. В момент митинга я случайно познакомился с парнями, которые приехали из Питера. В Алматы они увидели митингующих. Те их просто затянули с собой в толпу. В результате во всем этом хаосе оказывались совершенно случайные люди. Кто-то из любопытства, а кто-то просто от непонимания, что происходит", — говорит Данил.
Я вам одно скажу — на мирных митингах были местные. Те, кто уже затем устраивал беспредел в городе, были приезжие. Их сложно даже назвать мародерами. Это нелюди, животные. Если бы в страну не ввели войска, мне даже страшно представить, что сейчас бы могло происходить в городе. В Алматы уже давно резали и расстреливали бы всех подряд. Боевиков действительно было много. Могу лишь сказать большое спасибо военным за то, что остановили это кровопролитие и не допустили, чтобы число жертв этих событий не перешло на сотни", — подытожил Айрат.
На улицу рядом со зданием полиции постоянно подъезжали новые автомобили. Причем зачастую это были недешевые иномарки, из которых выходили молодые люди. Некоторые из них и вовсе были в шортах и сланцах, как будто только приехали из дома. Со своего балкона я видела, как они доставали из чехлов оружие, похожее на охотничьи ружья. Неподалеку от всех событий стояло несколько ящиков, которые были заполнены бутылками с коктейлями Молотова. Уже после всех событий я также находила пару таких бутылок на тротуаре", — рассказала URA.RU жительница дома по соседству с находившимся в осаде зданием полиции.
Толпа громила все на соседних улицах. Крушили банкоматы, ломали светофоры, начались поджоги. На скамейках для отдыха, что расположены неподалеку от моего дома, я видела много крови, рядом валялись палки, заляпанные кровью. Дома было слышно стрельбу будто мы находимся посреди какого-то военного конфликта. Они два дня атаковали здание полиции. Взрывали и стреляли. Орали оскорбления в адрес полицейских", — рассказывает женщина.
Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today
Государство в лице системного оператора дало соответствующее разрешение на ведение этой деятельности. Поэтому я очень четко понимаю - раз государство уже дало, отбирать нельзя. Раз что государство дало зеленый свет, соответственно, бизнесмен вложил свои деньги, привез оборудование и начал заниматься майнингом. Нравится ли это или не нравится, влияет это на дефицит или нет", - заявил глава ведомства.
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Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.
Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале 2020 года инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры, и уже 11 марта вспышка была объявлена пандемией, а два дня спустя - что центром пандемии является Европа, лидером по распространению инфекции в Европе стала Италия.
По данным портала worldometers, по состоянию на 26 ноября 2021 года в мире зарегистрировано более 260 млн случаев заболевания и более 5 млн летальных исходов.
А уже 15 марта прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".
28 марта "Казпочта" сообщила, что 28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за распространения коронавируса. На тот момент по республике были подтверждены уже 137 случаев заражения инфекцией.
В это же время появляется информация, что в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер. А в Китае приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от коронавируса.
В начале апреля прошлого года в Алматы началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест. По всей республике стали разворачивать мобильные полевые госпитали, палаточные лагеря, пациентов принимали даже в гостиницах и школах, закрытых на тот момент на карантин.
По всему миру закрывались школы, и дети переходили на онлайн-обучение, во многих странах дети до сих пор учатся онлайн. Работники, как государственного сектора, так и частного бизнеса, во время пандемии были вынуждены работать удаленно.
В Казахстане тысячи субъектов бизнеса были ограничены в работе в связи со скоплением людей в замкнутом пространстве, которое могло привести к новым заражениям. В качестве альтернативы полного закрытия бизнеса и для частичного снятия ограничений в начале 2021 года был запущен проект "Ashyq".
Кампания по добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. В апреле 2021 года была выпущена инактивированная вакцина QazVac и началась вакцинация отечественной вакциной. А уже в ноябре текущего года началась вакцинация подростков и беременных женщин зарубежной вакциной Comirnaty (Pfizer).
Стоит отметить, что на фоне старта массовой вакцинации населения появились антиваксеры, которые тормозили процесс вакцинации и призывали отказаться от вакцинации против коронавируса. Были зарегистрированы факты подделки и продажи паспортов вакцинации. На фоне этого стали появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, которые вызвали новые волны заболевания. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом покончить с пандемией.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 35 012 граждан, из них 26 354 детей, а также 8658 беременных и кормящих женщин.
В заключение приведем слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что в настоящее время необходимо подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней.
Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане
Зеленый" статус в Ashyq после курса вакцинации сейчас устанавливается сроком на один год. После проведения ревакцинации он будет продлеваться, на какой срок - сейчас решается.
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