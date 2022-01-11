Президент РК указал на характерный почерк действующих в РК международных террористических банд

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НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В ходе выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на характерный почерк действующих в РК международных террористических банд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением Совета Безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что "все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные, я подчеркиваю, синхронные, нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных".

По его информации, в ходе нападений на войсковые части и армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой.

В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в городе Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками", - сказал Токаев.

Он отметил, что террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов.

Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них "живым щитом". Имея численное преимущество как минимум в 5 раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы", - проинформировал президент РК.

Также, по его словам, имели место варварские нападения на больницы.

Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами", - подчеркнул Токаев.

По его словам, Алматы и 9 областных центров оказались в руках бандитов.

Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов", - сказал президент.

Он сообщил, что в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия.

Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни", - сказал Токаев.