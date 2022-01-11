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Президент РК указал на характерный почерк действующих в РК международных террористических банд

10.01.2022, 16:30 10316
Президент РК указал на характерный почерк действующих в РК международных террористических банд
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В ходе выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на характерный почерк действующих в РК международных террористических банд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением Совета Безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии", - сказал Токаев.

 
Глава государства отметил, что "все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные, я подчеркиваю, синхронные, нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных".
 
По его информации, в ходе нападений на войсковые части и армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой.
 

В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в городе Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов.
 

Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них "живым щитом". Имея численное преимущество как минимум в 5 раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы", - проинформировал президент РК.

 
Также, по его словам, имели место варварские нападения на больницы.
 

Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами", - подчеркнул Токаев.

 
По его словам, Алматы и 9 областных центров оказались в руках бандитов.
 

Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов", - сказал президент.

 
Он сообщил, что в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия.
 

Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни", - сказал Токаев.

 

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Токаев освободил от должностей Баттакова и Жаилганову

11.01.2022, 19:10 2916
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об освобождении от должностей Ерлана Баттакова и Анар Жаилгановой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, указом президента Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Как сообщалось ранее, председателем Агентства РК по делам госсулжбы назначен Дархан Жазыкбаев. Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев.
 

Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы

11.01.2022, 18:57 3826
Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, говорится в указе президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Дархан Жазыкбаев освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Акорда.
 

Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития

11.01.2022, 18:56 3911
Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития
Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Министром информации и общественного развития Казахстана назначен Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы.

Окончил университет «Туран» по специальсности "экономист". Проходил стажировку в Израиле и Польше

Трудовой стаж:

Специалист по экономике в республиканском центре проблем культуры (1997);

Специалист по маркетингу издательского дома «БИКО» (1998 - 1999);

Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО «Новости Недели» (2001 - 2004);

Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2004 - 2006);

Главный менеджер АО «КазМунайГаз» (02.2007 - 10.2007);

Креативный директор ТОО «Infinity Communication» (10.2007 - 10.2008);

Первый заместитель генерального директора ТОО «Нур Media» (10.2008 - 01.2010);

Вице-президент НАО «Тюркская академия» (10.2011 - 01.2013);

Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (04.2014 - 09.2014);

Президент «Общественного фонда «КазБизнесМедиа» (09.2014 - 04.2017);

Генеральный директор МИА «Казинформ» (04.2017 - 2020);

Председатель правления АО МИА «Казинформ» (01.2020 - 08.2021);

Вице-министр информации и общественного развития РК (с 08.2021).

Прочие должности:

Член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (с 01.2021)

Впервые в должности министра.

Токаев утвердил новый состав правительства.

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Пограничники взяли на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу"

11.01.2022, 18:56 3911
Фото: пресс-служба КНБ РК
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Личный состав департамента погранслужбы КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу".
 
В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента, совместно со специальным подразделением ПС КНБ выявляют и ловят преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей.
 
Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.
 
Напомним, территориальными подразделениями пограничной службы с начала контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления.
 

Акчулаков занял пост министра энергетики

11.01.2022, 18:41 3336
Акчулаков занял пост министра энергетики
Фото: Kazenergy.com
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Новым министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (ныне Атырау). 
 
Закончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, по специальности "экономист", в 1998 году - образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы), по специализации "оценка контрактов на недропользование" и "экономика нефтедобычи".
 
Трудовой стаж: 
 
Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1994 - 1995);
 
Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995 - 1997);
 
Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК "Казахойл" (1997 - 2001);
 
Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001 - 2003);
 
Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК "Казмунайгаз" (2003 - 2006)
 
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008);
 
Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (01.2009 - 17.06.2010);
 
Генеральный директор ТОО PSA (07.2010 - 10.2011);
 
Президент АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (10.2011-12.2011);
 
Вице-министр нефти и газа (01.2012 - 25.08.2014);
 
Генеральный директор ТОО Almex Petrochemical (09.2014 - 02.2016);
 
Генеральный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY (01.02.2016-11.2017);
 
Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019);
 
Генеральный директор ассоциации KAZENERGY (03.04.2019-04.2021);
 
Управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-?азына" (с 04.2021) 
 
Прочие должности:
 
Член совета директоров АО "НК "КазМунайГаз" (2006-2009, с 26.04.2021);
 
Председатель совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (02.2008-10.2008), член совета директоров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (с 22.06.2021);
 
Член совета директоров АО "НАК "Казатомпром" и АО "KEGOC" (02.2009-06.2010);
 
Президент Азиатско-Тихоокеанской федерации клубов ЮНЕСКО (с 09.2016);
 
Член совета директоров АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (с 26.04.2021).
 
Впервые в должности министра. 
 
 

Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев

11.01.2022, 18:18 1186
Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан", - сказано на сайте Акорды.

 
Сообщается, что распоряжением главы государства Айбек Дадебаев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан.
 
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы.
 
В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "документовед-международник"; в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.
 
2001 - 2002 годы - преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков;
 
2008 - 2011 годы - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента Республики Казахстан, исполняющий обязанности помощника председателя сената парламента Республики Казахстан;
 
2011 - 2013 годы - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева;
 
2013 - 2019 годы - заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя сената парламента Республики Казахстан;
 
2019 - 2021 годы - заместитель начальника канцелярии президента Республики Казахстан;
 
С 28 мая 2021 года - заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан.
 
Имеет дипломатический ранг Советника II класса.
 
Награждён медалью "Ерен енбегі ушін".
 

Абаев назначен министром культуры и спорта РК

11.01.2022, 18:14 4896
Абаев назначен министром культуры и спорта РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан Даурен Абаев назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Абаева Даурена Аскербековича министром культуры и спорта Республики Казахстан, говорится в указе президента РК "О составе правительства Республики Казахстан". 
 
Указом главы государства Даурен Абаев освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
 

Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента РК

11.01.2022, 17:58 7501
Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем Руководителя администрации президента Республики Казахстан, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.
 
Аида Балаева родилась в 1974 году в Алматинской области. 
 
В 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая, в 2007 году — Казахский национальный аграрный университет. 
 
В 1999-2002 годы работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия. 
 
В 2002-2004 ггоды — начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия. 
 
В 2004-2005 годы — начальник отдела, заместитель начальника управления информации по городу Алматы. 
 
В 2005-2008 годы — заместитель директора, директор департамента внутренней политики города Алматы. 
 
В 2008-2010 годы — начальник управления внутренней политики города Астаны. 
 
В 2010-2014 годы — заместитель акима города Астаны. 
 
В 2014-2019 годы — заведующий отделом внутренней политики администрации президента РК. 
 
В 2019-2020 годы — помощник президента РК – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК. 
 
4 мая 2020 года указом президента РК назначена министром информации и общественного развития РК. 18 января 2021 года указом президента РК переназначена министром информации и общественного развития РК.
 

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