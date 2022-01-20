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Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы

19.01.2022, 08:15 23516
Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали члены радикальных и экстремистских организаций, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных и экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны", - заявил госсекретарь, сообщает РИА Новости.

 

Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому общая задача... это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".



По его словам, беспорядки в Казахстане провоцировала одна из организаций, признанная судом экстремистской.

Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий", - сказал он.


По словам Карина, "именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, блокировке дорог".

Ситуация в Казахстане в целом стабилизирована, отметил госсекретарь.
 
Кроме того, Ерлан Карин подчеркнул, что антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП.
 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана в места постоянной дислокации. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город республики Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке
 
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших 19 полицейских и военных. 
 

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Рабочий погиб, упав с третьего этажа строящегося дома

19.01.2022, 19:39 8201
УРАЛЬСК. 19 ЯНВАРЯ -19 января мужчина 1982 года рождения, работающий бетонщиком в ТОО Magna Tech, упал с третьего этажа строящейся многоэтажки и разбился насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Другие подробности выясняются. На месте работают сотрудники полиции, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

 

В ОАЭ в результате атаки беспилотников взорвались три нефтяных танкера, погибли три человека

18.01.2022, 18:07 33981
АБУ-ДАБИ. 18 ЯНВАРЯ - В Объединенных Арабских Эмиратах взорвались три нефтяных танкера при атаке беспилотников в Муссафе, в результате пожара погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция Абу-Даби подтвердила, что накануне утром пожар привел к взрыву трех нефтяных танкеров возле резервуаров нефтяной компании ADNOC, сообщает WAM.
 
Незначительный пожар также вспыхнул в районе строительства международного аэропорта Абу-Даби.
 
Предварительное расследование показывает, что причиной пожаров стали небольшие летающие объекты, возможно, беспилотники, которые упали в двух районах.
 
В настоящее время ведется расследование причин пожара и связанных с ним обстоятельств.
 
Сообщается, что при пожаре погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии, еще шесть человек пострадали.
 
Ответственность за атаки взяла на себя йеменская группировка хуситов, связанная с Ираном, сообщает Reuters.
 

165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы

18.01.2022, 16:09 35871
165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ – Алматинские полицейские показали искореженные служебные авто, которые пострадали во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции Алматы, в результате январских событий повреждено 165 служебных автомобилей, 53 из них были подожжены, 64 восстановлению не подлежат. 

 
Также полицейские подвели предварительные итоги ущерба, нанесенного в результате массовых беспорядков и вооруженных штурмов: сожжено пять фронт-офисов, повреждены здания департамента полиции и УП Алмалинского района, повреждены и подожжены 19 модульных и 13 экологических постов полиции.
 

"С неба послал Бог": алматинку, попавшую под обстрел, спасли спецназовцы

17.01.2022, 19:37 67951
"С неба послал Бог": алматинку, попавшую под обстрел, спасли спецназовцы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - По словам Шолпан Бегайдаровой, вечером на пересечении проспектов Назарбаева и Абая ее машина подверглась обстрелу. Девушка была ранена и стала просить помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В этот момент, будто с неба послал Бог, появились наши ребята - ОМОН или спецназ. Они меня быстро подхватили, поместили в микроавтобус. Там был парень, который меня держал за руку и приводил в сознание, разговаривал со мной. Он на казахском говорил, что я буду жить. Я не запомнила их лица, они были все в масках, в касках. Они появились в нужном месте в нужное время. Если бы не они, я бы мучительно умирала в машине", - рассказала Шолпан. 

 
Как сообщает Polisia.kz, спасителями девушки оказались сотрудники полицейского спецназа. В телефонном разговоре командир службы сразу вспомнил этот факт.
 

Мы группой следовали по проспекту Абая в западном направлении и обратили внимание на скопление людей по другую сторону улицу. Сначала подумали, собрались мародеры и пытаются ограбить людей из автомобиля. Подойдя ближе, увидели девушку, которая была ранена, она лежала в своей машине, истекала кровью. В первую очередь, наложили жгут и остановили кровотечение. Медлить было нельзя. Мы не стали терять время и сами отвезли ее в ближайшую больницу. Все эти дни мы задавались вопросом, как она? Сегодня узнали, что девушку выписали из больницы, и она идет на поправку. Искренне рады. Желаем Шолпан скорейшего выздоровления и восстановления", - уточнил сотрудник полиции. 

 
Как рассказал Шолпан, спецназовцы помогли вплоть до того, что закрыли дверь, поставили машину на сигнализацию. 
 
 

Алмалинский район Алматы больше всего пострадал в ходе беспорядков

17.01.2022, 13:40 76561
Алмалинский район Алматы больше всего пострадал в ходе беспорядков
Фото: facebook-Anastasia Romanova
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В результате беспорядков наиболее пострадал Алмалинский район. Большой урон также нанесен Ауэзовскому и Бостандыкскому районам. Об этом сообщил в ходе заседания городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы заместитель акима города Ильяс Усеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алмалинском районе пострадали семь продовольственных магазинов на сумму 13,7 млн тенге, 284 непродовольственных - на 8336 млн, два оружейных магазина - на 5150 млн, 15 объектов общепита - на 158 млн, 35 ломбардов - на 2625 млн, пять АЗС - на 52,5 млн, 25 финансовых организаций - на 145 млн, 29 объектов крупного бизнеса - на 3965 млн и другие. Всего району причинен урон на сумму порядка 20,4 млрд тенге", - сообщил Усеров.

 
По его информации, в Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе один оружейный, девять объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса. Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге. 
 
Объекты в Бостандыкском районе понесли урон на 17,3 млрд тенге. 
 
По словам Усерова, наименьшие потери отмечены в Наурызбайском районе - 72,5 млн тенге.
 
Замакима отметил, что работа по сбору данных по пострадавшим объектам продолжается, в том числе с выездом на места. Оценка осуществляется в том числе и на основе информации предпринимателей, то есть без проведения полноценного аудита с привлечением экспертов. 
 

Как известно, в данное время правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры", - сказал Усеров. 

 
Подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz, администратором которого является НПП "Атамекен". К настоящему моменту сайт технически готов к приему заявок. К заявке предпринимателям следует приложить указанный пакет документов, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба. Расчеты будут производиться по трем категориям ущерба: недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам. 
 
В дальнейшем заявки рассмотрит районная комиссия, в состав которой вхоят представители маслихата, акимата, Палаты предпринимателей и общественных объединений. Далее на основе подтверждающих документов и результатов оценки ущерба комиссия будет принимать решение о компенсации. 
 
Ранее заместитель акима Алматы Ильяс Усеров сообщил, что общая сумма ущерба по Алматы составила 112 млрд тенге, субъектов бизнеса - 67 млрд, из них 42 млрд приходится на малый и средний бизнес. 
 

В Восточном Казахстане сошла лавина

17.01.2022, 10:29 80621
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 17 ЯНВАРЯ - Днем 16 января в Катон-Карагайском районе ВКО сошла лавина, жертв и пострадавших нет, сообщили в областном ДЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с повышением температуры и сильными порывами ветра, достигающими 20 метров в секунду, на 11-ом километре автодороги Согорное-Барлык самопроизвольно сошла лавина объемом 30 кубометров, а также на втором участке - на 14-ом километре объемом 150 кубометров", - проинформировали в ведомстве. 

 
По данным ДЧС, дорогу перекрыло частично. Задействована техника местных исполнительных органов, работает трактор МТЗ-80. 
 
Отмечается, что на жизнеобеспечение района происшествие не повлияло, жертв и пострадавших нет.
 
Накануне специалисты ВК Казселезащиты и ДЧС ВКО оповещали о лавинной опасности в регионе до 17 января 2022 года. Жителей предупреждают о необходимости быть предельно внимательными при проезде лавиноопасных очагов, не останавливаться возле них на привал, а также не рекомендуют выезжать на отдых в горы.
 
Напомним, в области 497 лавиноопасных очагов, 336 из которых угрожают постройкам, автодорогам и жизни людей. Много лавиноопасных очагов вдоль автодорог Усть-Каменогорск - Северное, Усть-Каменогорск - Самарское, Усть-Каменогорск - Алтай, Согорное - Печи, Берель - Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Риддер - рудник Чекмарь и других.
 

В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура

17.01.2022, 09:15 84406
В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура
КАРАГАНДА. 17 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Минсельхозе РК, решением акима Кииктинского сельского округа Мерейя Смагулова 14 января 2022 года объявлен карантин на территории фермерского хозяйства. 
 
По решению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК Аскара Жакупбаева для проведения дезинфекционных работ из республиканского запаса было выделено средство "Глюзамин ВЕТ".
 

На основании постановления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ними животных. Сжигание трупов будет производиться в специально оборудованном передвижном автотранспорте - инсинераторе HURIKAN 3000", - проинформировали в ведомстве.

 
Отмечается, что выплата компенсации будет осуществляться в порядке, установленном законодательством РК.
 
Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений.
 
Согласно ветеринарно-карантинным мероприятиям, создан штаб по ликвидации очага инфекции, разработан комплексный план ветеринарно-карантинных мероприятий, установлен дезинфекционный барьер, организовано круглосуточное дежурство специалистами РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд" с привлечением местной полиции, проводится дезинфекция. В СМИ и социальных сетях опубликованы предупреждения, розданы памятки по профилактике и недопущению распространения ящура.
 
Для локализации заболевания задействовано 25 сотрудников и шесть единиц спецтехники.
 

Карантин будет снят согласно результатам качества заключительной дезинфекции по истечении 21 дня со дня последнего уничтожения больных животных и проведения ветеринарно-карантинных мероприятии. Эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем", - подчеркнули в МСХ.

 
Ящур - вирусное заболевание домашних и диких животных, характеризующееся острой инфекцией, лихорадкой и появлением волдырей на слизистой оболочке рта, вымени и коже копыт. Ящуром могут заболеть и люди, однако от человека к человеку инфекция не передается.
 

В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек

17.01.2022, 08:17 83621
В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов и военных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате боестолкновений и нападений, к сожалению, погибли 149 человек. Подавляющее большинство - это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук", - сообщил в ходе выступления на телеканале "Хабар 24" глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

 
Он отметил, что основное количество террористов было ликвидировано во время нападения на подразделения полиции и блокпосты в ночь с 5 на 6 января.
 

В ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департаментов полиции Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районов, подразделения и здания местной полицейской службы. В связи с чем для защиты здания, а также недопущения краж боевого оружия мной был введен специальный план для защиты и отправления атак с применением табельного оружия. Я лично находился в ДП. Мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники, специальной тактики. В качестве тарана использовались джипы, КамАЗы. Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было зарегистрировано семь нападений на морги, из которых 41 тело погибших похищено неизвестными лицами", - проинформировал Канат Таймерденов.

 
По его словам, группы террористов практически одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. "На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 - нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 единиц- газотравматическое", - заключил начальник полиции.
 

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