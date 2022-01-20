Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы

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Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных и экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны", - заявил госсекретарь, сообщает РИА Новости.
Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому общая задача... это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
По его словам, беспорядки в Казахстане провоцировала одна из организаций, признанная судом экстремистской.
Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий", - сказал он.
По словам Карина, "именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, блокировке дорог".
Ситуация в Казахстане в целом стабилизирована, отметил госсекретарь.
Кроме того, Ерлан Карин подчеркнул, что антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП.
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана в места постоянной дислокации.
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город республики Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке.
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших 19 полицейских и военных.