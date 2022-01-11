Токаев: Предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов

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НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Канат Мусин назначен министром юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Целинограде (ныне Нур-Султан). Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "юрист". Старший советник юстиции. Полковник финансовой полиции.
Трудовой стаж:
Судебный исполнитель, секретарь судебного заседания, архивариус народного суда Ленинского района Целинограда (1984 -1986);
Старший юрисконсульт ПО "Целиноградоблгазтоп" (1986 - 1989);
Заместитель прокурора Астаны (1989 - 1998);
Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998 - 2001);
Заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы (2001 - 2007);
Главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности (2007 - 2010);
Первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010 - 2012);
Руководитель департамента юстиции города Астаны (2012 - 2016);
Судья Верховного суда Республики Казахстан (с 10.06.2021)
Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан (14.06.2021-01.2022);
Министр юстиции Республики Казахстан (с 11.01.2022)
Прочие должности:
Председатель правового совета партии Nur Otan (10.2020 - 06.2021);
Председатель комиссии по правам человека при резиденте Республики Казахстан (31.03.2021-07.08.2021)
Выборные должности, депутатство:
Кандидат в депутаты мажилиса парламента РК от партии Nur Otan (03.02.2016), депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии Nur Otan, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента РК (24.03.2016);
Кандидат в депутаты мажилиса парламента РК от общественного объединения Nur Otan (04.12.2020), депутат мажилиса парламента Республики Казахстан седьмого созыва (с 14.01.2021), председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Республики Казахстан (01.2021 - 06.2021)
Впервые в должности министра.