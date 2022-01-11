Токаев: Предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов

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НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Двусторонние переговоры президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем состоялись в режиме видеоконференцсвязи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Акорды , президент назвал произошедшие трагические события в Казахстане беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов.

У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев дал четкое разъяснение по поводу размещения на территории нашей страны контингента миротворческих сил ОДКБ.

Хочу подчеркнуть, что они не принимают участия в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять действия по противодействию террористам. Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

Шарль Мишель отметил большую полезность этой виртуальной встречи, которая позволила ему более подробно узнать о последних событиях в нашей стране. Он указал на важность получения достоверной информации на фоне различных интерпретаций происходящего в Казахстане.

Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность вашей страны. Мы готовы и впредь укреплять сотрудничество с Казахстаном", - заявил президент Европейского Совета.

По итогам переговоров достигнута договоренность поддерживать постоянные контакты на уровне внешнеполитических структур.



