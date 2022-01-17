Прокурор Алматы: мы столкнулись с актом терроризма

АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - Прокурор Алматы Берик Жуйриктаев на брифинге сообщил, что город подвергся нападению хорошо подготовленных бандитов и террористов, которые использовали акции протеста в РК для своих целей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы столкнулись с актом терроризма. Были захвачены здание акимата города, аэропорт и резиденция президента. Характер, подготовленность, жестокость и синхронность действий свидетельствуют об их организованности", - сказал Жуйриктаев.
По его словам, с 5 января в городе орудовали только бандиты и террористы.
Сейчас уже понимаем, что боевики использовали акции протеста для своих целей. Мирных жителей, вышедших на улицы, они использовали в качестве щита", - отметил прокурор Алматы.
Он рассказал, что преступники захватывали спецтехнику, пожарные машины, автобусы, которыми таранили силы правопорядка. Повсеместно уничтожали камеры видеонаблюдения. Использовали брусчатку и другие подручные средства для совершения преступлений.
Прокурор напомнил, что в городе было подожжено одно из зданий прокуратуры, в котором находился весь личный состав. Благодаря решительным действиям со стороны сил ЧС удалось сбить пламя, эвакуировать сотрудников, их спасли из горящего здания.
Жуйриктаев подчеркнул, что преступники целенаправленно захватывали охотничьи магазины, штурмовали полицию. Им нужно было оружие, чтобы нападать на сотрудников правопорядка, устрашать мирное население и продолжать теракты. Громились здания, блокировалась работа пожарной и медицинской помощи. Правоохранительные органы на тот момент считали, что это просто озлобленные митингующие. Поэтому, несмотря на все совершенные преступления, силовики оружие не применяли.
По словам прокурора Алматы, на сегодняшний день ситуация в городе стабильная. Он напомнил, что в городе продолжается антитеррористическая операция и попросил всех соблюдать введенные ограничения и правопорядок.
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке.
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено. В том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших - 19 полицейских и военных.