Система Orphus

Прокурор Алматы: мы столкнулись с актом терроризма

16.01.2022, 22:22 23276
АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - Прокурор Алматы Берик Жуйриктаев на брифинге сообщил, что город подвергся нападению хорошо подготовленных бандитов и террористов, которые использовали акции протеста в РК для своих целей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы столкнулись с актом терроризма. Были захвачены здание акимата города, аэропорт и резиденция президента. Характер, подготовленность, жестокость и синхронность действий свидетельствуют об их организованности", - сказал Жуйриктаев. 

 
По его словам, с 5 января в городе орудовали только бандиты и террористы. 
 

Сейчас уже понимаем, что боевики использовали акции протеста для своих целей. Мирных жителей, вышедших на улицы, они использовали в качестве щита", - отметил прокурор Алматы.

 
Он рассказал, что преступники захватывали спецтехнику, пожарные машины, автобусы, которыми таранили силы правопорядка. Повсеместно уничтожали камеры видеонаблюдения. Использовали брусчатку и другие подручные средства для совершения преступлений. 
 
Прокурор напомнил, что в городе было подожжено одно из зданий прокуратуры, в котором находился весь личный состав. Благодаря решительным действиям со стороны сил ЧС удалось сбить пламя, эвакуировать сотрудников, их спасли из горящего здания. 
 
Жуйриктаев подчеркнул, что преступники целенаправленно захватывали охотничьи магазины, штурмовали полицию. Им нужно было оружие, чтобы нападать на сотрудников правопорядка, устрашать мирное население и продолжать теракты. Громились здания, блокировалась работа пожарной и медицинской помощи. Правоохранительные органы на тот момент считали, что это просто озлобленные митингующие. Поэтому, несмотря на все совершенные преступления, силовики оружие не применяли.
 
По словам прокурора Алматы, на сегодняшний день ситуация в городе стабильная. Он напомнил, что в городе продолжается антитеррористическая операция и попросил всех соблюдать введенные ограничения и правопорядок. 
 

 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке
 
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено. В том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших - 19 полицейских и военных. 
 

новости по теме

Алмалинский район Алматы больше всего пострадал в ходе беспорядков

17.01.2022, 13:40 4391
Алмалинский район Алматы больше всего пострадал в ходе беспорядков
Фото: facebook-Anastasia Romanova
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В результате беспорядков наиболее пострадал Алмалинский район. Большой урон также нанесен Ауэзовскому и Бостандыкскому районам. Об этом сообщил в ходе заседания городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы заместитель акима города Ильяс Усеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алмалинском районе пострадали семь продовольственных магазинов на сумму 13,7 млн тенге, 284 непродовольственных - на 8336 млн, два оружейных магазина - на 5150 млн, 15 объектов общепита - на 158 млн, 35 ломбардов - на 2625 млн, пять АЗС - на 52,5 млн, 25 финансовых организаций - на 145 млн, 29 объектов крупного бизнеса - на 3965 млн и другие. Всего району причинен урон на сумму порядка 20,4 млрд тенге", - сообщил Усеров.

 
По его информации, в Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе один оружейный, девять объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса. Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге. 
 
Объекты в Бостандыкском районе понесли урон на 17,3 млрд тенге. 
 
По словам Усерова, наименьшие потери отмечены в Наурызбайском районе - 72,5 млн тенге.
 
Замакима отметил, что работа по сбору данных по пострадавшим объектам продолжается, в том числе с выездом на места. Оценка осуществляется в том числе и на основе информации предпринимателей, то есть без проведения полноценного аудита с привлечением экспертов. 
 

Как известно, в данное время правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры", - сказал Усеров. 

 
Подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz, администратором которого является НПП "Атамекен". К настоящему моменту сайт технически готов к приему заявок. К заявке предпринимателям следует приложить указанный пакет документов, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба. Расчеты будут производиться по трем категориям ущерба: недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам. 
 
В дальнейшем заявки рассмотрит районная комиссия, в состав которой вхоят представители маслихата, акимата, Палаты предпринимателей и общественных объединений. Далее на основе подтверждающих документов и результатов оценки ущерба комиссия будет принимать решение о компенсации. 
 
Ранее заместитель акима Алматы Ильяс Усеров сообщил, что общая сумма ущерба по Алматы составила 112 млрд тенге, субъектов бизнеса - 67 млрд, из них 42 млрд приходится на малый и средний бизнес. 
 

В Восточном Казахстане сошла лавина

17.01.2022, 10:29 8451
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 17 ЯНВАРЯ - Днем 16 января в Катон-Карагайском районе ВКО сошла лавина, жертв и пострадавших нет, сообщили в областном ДЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с повышением температуры и сильными порывами ветра, достигающими 20 метров в секунду, на 11-ом километре автодороги Согорное-Барлык самопроизвольно сошла лавина объемом 30 кубометров, а также на втором участке - на 14-ом километре объемом 150 кубометров", - проинформировали в ведомстве. 

 
По данным ДЧС, дорогу перекрыло частично. Задействована техника местных исполнительных органов, работает трактор МТЗ-80. 
 
Отмечается, что на жизнеобеспечение района происшествие не повлияло, жертв и пострадавших нет.
 
Накануне специалисты ВК Казселезащиты и ДЧС ВКО оповещали о лавинной опасности в регионе до 17 января 2022 года. Жителей предупреждают о необходимости быть предельно внимательными при проезде лавиноопасных очагов, не останавливаться возле них на привал, а также не рекомендуют выезжать на отдых в горы.
 
Напомним, в области 497 лавиноопасных очагов, 336 из которых угрожают постройкам, автодорогам и жизни людей. Много лавиноопасных очагов вдоль автодорог Усть-Каменогорск - Северное, Усть-Каменогорск - Самарское, Усть-Каменогорск - Алтай, Согорное - Печи, Берель - Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Риддер - рудник Чекмарь и других.
 

В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура

17.01.2022, 09:15 12236
В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура
КАРАГАНДА. 17 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Минсельхозе РК, решением акима Кииктинского сельского округа Мерейя Смагулова 14 января 2022 года объявлен карантин на территории фермерского хозяйства. 
 
По решению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК Аскара Жакупбаева для проведения дезинфекционных работ из республиканского запаса было выделено средство "Глюзамин ВЕТ".
 

На основании постановления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ними животных. Сжигание трупов будет производиться в специально оборудованном передвижном автотранспорте - инсинераторе HURIKAN 3000", - проинформировали в ведомстве.

 
Отмечается, что выплата компенсации будет осуществляться в порядке, установленном законодательством РК.
 
Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений.
 
Согласно ветеринарно-карантинным мероприятиям, создан штаб по ликвидации очага инфекции, разработан комплексный план ветеринарно-карантинных мероприятий, установлен дезинфекционный барьер, организовано круглосуточное дежурство специалистами РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд" с привлечением местной полиции, проводится дезинфекция. В СМИ и социальных сетях опубликованы предупреждения, розданы памятки по профилактике и недопущению распространения ящура.
 
Для локализации заболевания задействовано 25 сотрудников и шесть единиц спецтехники.
 

Карантин будет снят согласно результатам качества заключительной дезинфекции по истечении 21 дня со дня последнего уничтожения больных животных и проведения ветеринарно-карантинных мероприятии. Эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем", - подчеркнули в МСХ.

 
Ящур - вирусное заболевание домашних и диких животных, характеризующееся острой инфекцией, лихорадкой и появлением волдырей на слизистой оболочке рта, вымени и коже копыт. Ящуром могут заболеть и люди, однако от человека к человеку инфекция не передается.
 

В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек

17.01.2022, 08:17 13181
В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов и военных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате боестолкновений и нападений, к сожалению, погибли 149 человек. Подавляющее большинство - это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук", - сообщил в ходе выступления на телеканале "Хабар 24" глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

 
Он отметил, что основное количество террористов было ликвидировано во время нападения на подразделения полиции и блокпосты в ночь с 5 на 6 января.
 

В ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департаментов полиции Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районов, подразделения и здания местной полицейской службы. В связи с чем для защиты здания, а также недопущения краж боевого оружия мной был введен специальный план для защиты и отправления атак с применением табельного оружия. Я лично находился в ДП. Мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники, специальной тактики. В качестве тарана использовались джипы, КамАЗы. Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было зарегистрировано семь нападений на морги, из которых 41 тело погибших похищено неизвестными лицами", - проинформировал Канат Таймерденов.

 
По его словам, группы террористов практически одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. "На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 - нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 единиц- газотравматическое", - заключил начальник полиции.
 

В Уральске ребенок застрял головой в стуле

16.01.2022, 17:19 30731
В Уральске ребенок застрял головой в стуле
Фото: ДЧС ЗКО
УРАЛЬСК. 16 ЯНВАРЯ - 16 января к спасателям обратились родители с просьбой помочь ребенку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, годовалая девочка застряла головой в стуле. На всю спасательную операцию у сотрудников ДЧС ушло менее получаса, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
По словам спасателей, ребенок травм и повреждений не получил, жизнь девочки вне опасности.
 

В Павлодарской области произошел крупный пожар

16.01.2022, 14:01 35171
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 16 ЯНВАРЯ - 16 января в 09.03 поступило сообщение о пожаре в гостиничном комплексе "Щербет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. В гостиничном комплексе полностью выгорели деревянные конструкции кровли двухэтажного кирпичного здания, сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.
 
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.
 
В отношения владельца составлен административный протокол по статье 410, части 1 КоАП РК "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности".
 
На месте пожара работали 35 сотрудников ДЧС региона, было задействовано 10 единиц техники. 
 

Генпрокуратура представила хронологию массовых беспорядков в Казахстане

15.01.2022, 22:17 62281
Генпрокуратура представила хронологию массовых беспорядков в Казахстане
Фото: Facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев озвучил хронологию протестных акций и массовых беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Серика Шалабаева, 1 января в 17.00 в городе Жанаозене Мангистауской области возле городского акимата собрались жители. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снизить цены на сжиженный газ, в 18.00 этого же дня люди разошлись. 
 
2 января протестующих было порядка нескольких сотен, участники акции блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительные органы силовые методы и средства не применяли. 
 
3 января акции протеста перекинулись на другие города и регионы страны. В этот день в поддержку жителей Мангистауской области начались "мирные" митинги в Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, а также в Алматы. 
 
4 января митинги продолжились, уже в 11 регионах отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы. 
 
Спикер отметил, что с этого дня правоохранительные органы начали применять специальные средства для отражения нападений на сотрудников и административные здания. 
 
5 января беспорядки продолжились в 11 регионах страны. Число их участников достигло 50 тысяч. В ночь с 4 на 5 января террористы захватили здание акимата Алматы и Международный аэропорт Алматы. 
 
В Кызылорде нападавшие подожгли девять автомобилей, в Талдыкоргане захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области. 
 
Также представитель Генеральной прокуратуры отметил, что для исключения координации действий террористов и использования ими средств связи был ограничен доступ в Интернет. 
 
6 января решением Совета безопасности в стране объявлено о начале проведения антитеррористической операции. С этого дня органы правопорядка и Вооруженные силы начали применять оружие для уничтожения террористов. Также было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ.
 
7 января мирные акции протеста продолжились в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.  
 
8 января ситуация постепенно стабилизировалась, несанкционированные сборы граждан были прекращены. 

По предварительным данным Генпрокуратуры РК, потерпевшими в ходе январских трагических событий стали 4578 человек. Из них ранено - 4353, погибло   255 человек.
 

Минздрав: пострадавшие покидали реанимации в сопровождении вооруженных лиц

15.01.2022, 22:05 60551
Минздрав: пострадавшие покидали реанимации в сопровождении вооруженных лиц
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Республики Казахстан Асель Артакшинова рассказала, что некоторые пострадавшие, поступившие в больницы в период массовых беспорядков, не говорили ни на казахском, ни на русском языках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном и русском языках. А после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц", - рассказала представитель Минздрава в ходе брифинга. 

 
По ее информации, из 225 погибших в медицинских организациях умерло 175 пациентов. Всего с момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратилось 2 678 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1 815. 
 

Стационарное лечение получили 863 человека, выписано 598 пациентов, продолжают лечение 265, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций", - уточнила Артакшинова. 

 
По данным Минздрава, на объекты здравоохранения было совершено 20 нападений (пять стационаров, 14 аптек и ПМСП, все находятся в Алматы), пострадали семь медицинских работников (пять в Алматы, по одному в Шымкенте и Алматинской области) и 45 автомашин скорой медицинской помощи в Алматы (31), Шымкенте (7), Алматинской области (5), Жамбылской области (2), из них четыре не подлежат ремонту.
 
Артакшинова отметила, что три клиники Алматы практически трое суток находились на осадном положении, при этом сотрудники работали без смен круглосуточно. Питание для больных не доставляли, и медикам приходилось готовить еду пациентам.
 
В настоящее время, проинформировала спикер, все медицинские организации республики, в том числе в Алматы, работают в штатном режиме. Медицинской авиацией из Нур-Султана в Республиканский центр крови Алматы доставлено 360 доз крови для создания резерва. 
 

Совместно с МВД обеспечена круглосуточная охрана лекарственных складов ТОО "СК Фармация" в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Актобе, где хранятся медикаменты для лечения пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС, наркотические и психотропные вещества", - добавила глава департамента.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов