Прокурор Алматы: мы столкнулись с актом терроризма

Фото: Facebook Сергей Алексеенок

НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев озвучил хронологию протестных акций и массовых беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Серика Шалабаева, 1 января в 17.00 в городе Жанаозене Мангистауской области возле городского акимата собрались жители. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снизить цены на сжиженный газ, в 18.00 этого же дня люди разошлись.

2 января протестующих было порядка нескольких сотен, участники акции блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительные органы силовые методы и средства не применяли.

3 января акции протеста перекинулись на другие города и регионы страны. В этот день в поддержку жителей Мангистауской области начались "мирные" митинги в Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, а также в Алматы.

4 января митинги продолжились, уже в 11 регионах отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

Спикер отметил, что с этого дня правоохранительные органы начали применять специальные средства для отражения нападений на сотрудников и административные здания.

5 января беспорядки продолжились в 11 регионах страны. Число их участников достигло 50 тысяч. В ночь с 4 на 5 января террористы захватили здание акимата Алматы и Международный аэропорт Алматы.

В Кызылорде нападавшие подожгли девять автомобилей, в Талдыкоргане захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области.

Также представитель Генеральной прокуратуры отметил, что для исключения координации действий террористов и использования ими средств связи был ограничен доступ в Интернет.

6 января решением Совета безопасности в стране объявлено о начале проведения антитеррористической операции. С этого дня органы правопорядка и Вооруженные силы начали применять оружие для уничтожения террористов. Также было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ.

7 января мирные акции протеста продолжились в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

8 января ситуация постепенно стабилизировалась, несанкционированные сборы граждан были прекращены.



