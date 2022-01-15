Еще в двух областях отменили режим ЧП

НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Асхат Хасенов назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Асхат Хасенов родился в 1983 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева, университет международного бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2005 году оператором цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".

С 2006 по 2010 год - ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела разработок месторождений, заместитель директора департамента, директор департамента технического регулирования, вице-президент АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности".

С 2010 по 2011 год - главный эксперт, начальник управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий.

С 2011 по 2014 год - начальник управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

С 2014 по 2019 год - директор департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики РК.

С 2019 года по настоящее время работал в структуре АО "Казмунайгаз".



