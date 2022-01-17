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Массовые беспорядки в Алматы: расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек

16.01.2022, 21:28 29851
Массовые беспорядки в Алматы: расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек
Фото: Сергей Алексеенок | facebook
АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - В ходе выступления на телеканале "Хабар 24" прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал о количестве взятых под стражу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам прокурора города, по факту массовых беспорядков создана межведомственная группа из числа опытных работников. Ведется работа над установлением всех причастных к террористическим атакам и преступлениям.
 
Расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек. С мест происшествия изымается большое количество улик, вещественные доказательства: одежда бандитов, 127 единиц оружия. Улики используют для последующей идентификации преступников.
 

Особое внимание уделено своевременному признанию граждан потерпевшими, это важно для получения компенсации. К каждому правонарушителю подход индивидуален. Смягчены режимы содержания 71 лицу, из СИЗО освобожден 91 человек", - рассказал Берик Жуйриктаев.



Ранее начальник департамента полиции и комендант Алматы Канат Таймерденов привел хронологию массовых беспорядков и террористических атак во время режима ЧП и рассказал о текущей ситуции в городе.
 
Напомним, Генпрокуратура представила хронологию массовых беспорядков в Казахстане. 
 
На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранено. В том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка.
 

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Тайник с огнестрельным оружием обнаружен в Жамбылской области

17.01.2022, 15:14 2046
Фото: КНБ РК
ТАРАЗ. 17 ЯНВАРЯ - Сотрудники погранслужбы КНБ Жамбылской области обнаружили схрон с огнестрельным оружием в двух километрах от государственной границы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщается на сайте КНБ, в тайнике находилось четыре пистолета и шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия. По даному факту проводятся следственные действия. 
 
В пресс-службе ведомства также заявили о задержании гражданина Кыргызстана.
 

14 января на пункте пропуска "Кордай" задержан гражданин Кыргызстана, следовавший на легковом автомобиле. При досмотре в багажнике машины обнаружены 50 литерных печатей, четыре загранпаспорта и 20 банковских карт. Задержанный передан в РОВД Кордайского района", - отметили в пресс-службе.

 
Напомним, 15 января в КНБ сообщили о результатах контртеррористической операции в Алматинской области. В частности, в районе Большого Алматинского озера задержали пятерых граждан без документов, удостоверяющих личность, на автомашине "Тойота". При досмотре автомобиля были обнаружены винчестер 12 калибра с 7 патронами, травматический пистолет с одним патроном, окровавленный нож и 600 тысяч тенге. 

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Алматы были разграблены 6 оружейных магазинов.  
 

Дело бывшего главы Минздрава Биртанова поступило в суд

17.01.2022, 11:48 9086
Дело бывшего главы Минздрава Биртанова поступило в суд
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в районный суд №2 Сарыаркинского районного суда столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уголовное дело экс-министра Биртанова поступило в суд. На сегодняшний день дело не принято в производство суда, сообщает телеканал КТК
 

Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, судья в течение пяти суток по поступившему делу принимает решение о назначении главного судебного разбирательства в общем или сокращенном порядке либо о проведении предварительного слушания дела", - говорится в сообщении пресс-службы суда. 

 
Биртанов находится под домашним арестом больше года. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента Казахстана прекратить уголовное преследование. Уголовное дело состоит из 133 томов, говорится в материале телеканала.
 
Напомним, 12 ноября следственный суд Нур-Султана продлил Биртанову домашний арест.
 
Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня она не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации в личных целях. 
 

Почти полторы тысячи уголовных правонарушений в Казахстане совершили иностранцы в 2021 году

17.01.2022, 11:36 10896
НУР-СУЛТАН. 17 ЧЯНВАРЯ - За январь-ноябрь 2021 года 1,5 тыс. уголовных правонарушений в Казахстане совершили иностранные граждане - на 17,4% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Большая часть правонарушителей - граждане стран СНГ. Их численность сократилась сразу на 21%, до 1,3 тыс. человек. Количество преступников из числа граждан стран, не входящих в СНГ, напротив, выросло на 23,3% за год, до 180 человек", - пишет Finprom.kz.

 
В региональном разрезе иностранные правонарушители, являющиеся гражданами стран СНГ, чаще всего совершали преступления в Алматы - 195 человек, минус 29,1% за год, сообщают аналитики.
 
В тройке антилидеров Жамбылская и Алматинская области. Меньше всего иностранных правонарушителей с гражданством стран СНГ наблюдалось в Кызылординской области.
 

Иностранные граждане не из стран СНГ чаще всего совершали преступления все в том же Алматы и Алматинской области: по 37 человек в каждом из регионов. В тройку антилидеров также вошла Мангистауская область", - говорится в материале.

 
В разрезе глав Уголовного кодекса РК иностранные граждане чаще всего нарушали главу 6 ("Уголовные правонарушения против собственности"): 722 человека за 11 месяцев 2021 года. Из них 411 были пойманы на кражах, 109 - на мошенничестве, 87 - на мелких хищениях, 37 - на грабежах, 25 - на неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
 
Другими распространенными видами нарушений стали уголовные правонарушения против порядка управления, общественной безопасности и общественного порядка, добавили аналитики.
 

У жителей Туркестанской области изъяли оружие и наркотики

17.01.2022, 09:54 12921
ТУРКЕСТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Туркестанской области за двое суток выявлено семь фактов, связанных с незаконным хранением оружия, наркотических средств и материалов религиозного характера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На территории Отырарского района сотрудники криминальной полиции задержали местного жителя, у которого обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у подозреваемого изъяты более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера", - сообщает портал Polisia.kz

 
Кроме того, в Тулькубасском районе оперативники задержали мужчину, у которого изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16 калибра. 
 

На территории города Кентау сотрудники полиции изъяли у одного из горожан марихуану и металлический кастет. В Жетысайском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, у которого изъяли незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной", - проинформировали в полиции. 

 
Кроме того, в Мактаральском районе сотрудники криминальной полиции изъяли у одного из сельчанин обрез охотничьего оружия 16 калибра. Еще один обрез 12 калибра обнаружили у жителя Ордабасинского района. Также на территории Сарыагашского района оперативники задержали жителя районного центра, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет. 
 
Все факты зарегистрированы в ЕРДР по статьям 296 УК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и 287 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства и причастность их к другим аналогичным преступлениям. 

 

В Алматы задержано более 2,6 тыс. участников незаконных акций и мародерства

17.01.2022, 08:31 17256
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В Алматы с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщили в информцентре комендатуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов", - проинформировали в комендатуре.

 
За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 329 сообщений. На Call-centre комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.

 
Напомним: преступные группы во время беспорядков ограбили семь оружейных магазинов. Было похищено 1347 единиц оружия
 

Террористы штурмовали департамент полиции 27 раз - комендант Алматы

16.01.2022, 20:34 31686
Террористы штурмовали департамент полиции 27 раз - комендант Алматы
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - В ходе выступления на телеканале "Хабар 24" начальник департамента полиции и комендант Алматы Канат Таймерденов привел хронологию массовых беспорядков и террористических атак во время режима ЧП и рассказал о текущей ситуции в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
3 января в городе начались незаконные шествия в поддержку митингов в ЗКО. 
 

В различных частях города собрались до 2 тысяч человек, грубых нарушений зафиксировано не было", - сказал начальник ДП.

 
4 января около 2 тысяч митингующих собрались возле ледового дворца "Алматы Арена". В то же время прошла незаконная акция, участники которой перекрыли движение по Восточной объездной дороге. Общее количество собравшихся в различных частях города доходило до 5 тысяч человек. С ними вели разъяснительную работу.
 
Канат Таймерденов подчеркнул, что полицейские работали по ранее выработанному алгоритму обеспечения охраны общественного порядка при проведении мирных собраний и не были вооружены.
 
Позже количество участников протестных акций стало возрастать. Они предпринимали попытки перекрытия нескольких крупных улиц города. 
 

В тот момент к митингующим присоединились террористы, радикалы-экстремисты и криминалитет. Они призывали толпу нападать на силовиков и захватывать административные здания", - сообщил Таймерденов. 

 
Он подчеркнул, что все их действия носили четкий и слаженный характер. На места сборов организованно подвозили палки, биты, брусчатки, камни, бензин в бутылках и алкоголь. В центре города на улице Толе би стали разбирать тротуарную плитку.
 
По тревоге был поднят весь личный состав гарнизона, вступил в силу специальный оперативный план. Была усилена охрана стратегических объектов, выставлены дополнительные наряды полиции и нацгвардейцев.
 

Террористы одновременно, в разных частях города стали нападать на патрульные наряды. Их действия были организованны, ими управляли руководители групп", - отметил спикер. 

 
По его словам, в ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата городского департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы.
 

Я лично находился в департаменте полиции, мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники и специальной тактики. А в качестве тарана использовались джипы и Камазы. Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой", - рассказал начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.


 
Здание ДП штурмовали до самого утра, в группе террористов работали снайперы, который вели прицельный огонь по полицейским с крыши близлежащего здания.
 

Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт. Так, 6 января был убит режиссер Сакен Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль", - сказал начальник ДП.

 
Он добавил, что за эти дни было совершено 7 нападений на морг, 41 тело было похищено неизвестными лицами. 

По словам Каната Таймерденова, продолжается изъятие оружия у преступников и из схронов. На данный момент в ходе спецопераций изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства. Также обнаружено большое количество похищенного во время мародерства имущества. Проводятся необходимые следственные действия.
 
Система реагирования на сигналы 102 в городе восстановлена, патрульные наряды выезжают на вызовы, тщательно проверяя каждый сигнал граждан.
 
Начальник городского ДП подчеркнул, что ситуация в Алматы стабилизирована, восстанавливается работа коммунальных объектов.
 
Хронологию массовых беспорядков в Казахстане ранее представила Генпрокуратура.
 
На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка.
 

В Семее ликвидирована нарколаборатория

16.01.2022, 17:40 38831
Фото: пресс-служба КНБ РК
СЕМЕЙ. 16 ЯНВАРЯ - 15 января в Семее сотрудники КНБ задержали и водворили в ИВС организатора подпольной нарколаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе оперативно-следственных мероприятий изъято из незаконного оборота пять кг психотропного вещества "а-PVP", прекурсоры для изготовления 50 кг синтетических наркотиков и лабораторное оборудование, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
По данному факту проводится досудебное расследование.
 
Напомним, в конце декабря жительница Алматы была задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. А 30 ноября в Северном Казахстане организатора подпольной нарколаборатории приговорили к 16 годам.
 

Квартиру, где хранилось награбленное из магазинов одежды и косметики, выявили в Алматы

15.01.2022, 19:14 82196
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Полицейские Ауэзовского района города Алматы вычислили квартиру, ставшую складом временного хранилища вещей, которые награбили в период бепорядков в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хозяйничали в ней пятеро: три девушки и двое молодых людей. Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме "Азия Парк". Любителей легкой наживы интересовали носимые вещи, обувь, косметика и женские аксессуары", - сообщает ресурс Polisia.kz

 
Похищенные товары складывали похищенное в мешки из-под мусора. Дома с с помощью плоскогубцев преступники срывали с одежды магнитные бирки.
 
По информации полиции, младшему из задержанных 19 лет, старшему – 28 лет. 
 

Они – приезжие из других регионов страны. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы", -сказано в информации.


 

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