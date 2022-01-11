МИД: Казахстан противостоит террористам, а не мирным протестующим

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НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Казахстан противостоит террористам, а не мирным протестующим, заявили в Министерстве иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в нашей стране ситуации после введения чрезвычайного положения носят явно поверхностный и однобокий характер. Министерство иностранных дел полагает в этой связи целесообразным отметить следующее. В Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих полностью удовлетворены. Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия", - сообщили в министерстве.

Как показали события в Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ", - подчеркнули в МИД РК.

По данным ведомства, "в сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка. Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана. Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны".

Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям", - отметили в министерстве.

Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.

Следует отметить сплоченность народа Казахстана, его поддержку решениям и действиям президента К. Токаева по восстановлению мирной жизни. Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!" - подчеркнули в МИД.

К большому сожалению, в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения. В этой связи 10 января 2022 года объявлен в стране днем общенационального траура.