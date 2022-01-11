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В Алматы нападающие ворвались в здание акимата

05.01.2022, 14:45 18306
В Алматы нападающие ворвались в здание акимата
Фото: Кадр с видео instagram / manshuq.b
АЛМАТЫ. 5 ЯНВАРЯ - В Алматы протестующие с резиновыми дубинками ворвались в здание акимата, полиция применила светошумовые гранаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий, нападающие - агрессивно настроенные мужчины, около трех тысяч, вооружены преимущественно резиновыми дубинками. 

Протестующие ворвались в здание акимата Алматы, в нем выбиты окна и двери, другая часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента. 

Zakon.kz также сообщает, что у митингующих, по предварительным данным, имеется огнестрельное оружие. 
 
Сотрудников полиции, около полутора тысяч человек, отбиваются светошумовыми гранатами. Корреспондент Sputnik Казахстан сообщает, что на его глазах нападавшие избили нескольких полицейских, они отбирают у них щиты и каски.
 

 

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В КазНУ подтвердили информацию о гибели сына ректора

11.01.2022, 17:50 6106
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Информацию о гибели сына ректора ректора университета Жансеита Туймебаева подтвердили в КазНУ имени аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее: 

В Алматы, вечером 06.01.2022 года около 18.35 до начала комендантского часа Елнар на автомашине возвращался домой, двигаясь вверх по улице Нурсултана Назарбаева. Не доезжая улицы Каныша Сатпаева, он остановился на перекрестке и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте", - сказано в сообщении.
 
В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия.
 

Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа - Светлана Корнеева

11.01.2022, 17:43 7301
Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа - Светлана Корнеева
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 ЯНВАРЯ - Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОО "Акмолинское областное общество немцев "Видергебурт" Светлана Корнеева поделилиась мнением после выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании мажилиса парламента РК, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент четко и аргументированно охарактеризовал сегодняшнее состояние экономики, социальное положение населения, определил перспективы дальнейшего социально-экономического развития страны", - подчеркнула Светлана Корнеева.

 
Спикер определила для себя два важных тезиса из выступления. "Первый - это реформирование деятельности всех силовых структур, в руках которых находится безопасность нашей страны и фактически жизнь граждан. 
 
Второй важный тезис - это повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев, поддержка малого и среднего бизнеса, разработка комплекса мер социальной поддержки населения. Президент акцентировал внимание и о необходимости проведения реформ в сфере образования. Глава государства поручил разработать специальную программу по привлечению лучших педагогов, отметил необходимость к 2025 году открытия на территории страны не менее 5 филиалов известных вузов. Из них, по меньшей мере, два вуза должны располагаться в западных регионах страны и иметь технический профиль. Важность подобного предложения обусловлена необходимостью обеспечения доступности качественного высшего образования для молодежи западных регионов и предотвращения рисков маргинализации молодежи, ее вовлечения в деструктивные религиозные течения" - сказала председатель областного общества немцев "Видергебурт".
 

Я всецело поддерживаю выступление президента, в котором прозвучал глубокий анализ социального, экономического положения страны, даны конкретные поручения правительству, государственным органам по принятию антикризисных мер, направленных на повышение благосостояния граждан и реформированию политической жизни страны.

 
В свою очередь призываю всех казахстанцев сплотиться и поддержать президента в сложный период нашей истории. Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа, являющегося нашим главным богатством и достоянием" - резюмировала Светлана Корнеева.
 

Работа по обеспечению продбезопасности продолжается в Алматы

11.01.2022, 15:51 11576
Работа по обеспечению продбезопасности продолжается в Алматы
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается работа по обеспечению продовольственной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, предприятия по производству продуктов питания не пострадали в ходе беспорядков. 
 
На сегодня три хлебопекарни - "Аксайнан", "Алматынан" и "Рузинан" - выпускают порядка 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне - 80-85 тенге за булку. 
 

С 9 января крупный поставщик бакалейной продукции ТОО "Фирма "Ас-Ан" возобновил поставки подсолнечного масла, сахара, соли, рожек, риса, перловки и муки в торговые сети. С 10 января начаты поставки в 49 магазинов "У дома" Бостандыкского и Турксибского районов. Производители молочной продукции - ТОО "Солнечный", ТОО "АдалСут" и ТОО JLC, ТОО "Фуд Мастер", RG Brands ведут поставки в штатном режиме. ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Алатау Кус" имеют достаточный объем запаса яиц на складах. На сегодня поставки ведутся во все торговые сети и крупные магазины. Сегодня начали работу 20 павильонов СПК. Также 9 января в сеть "Магнум" налажена поставка законтрактованных объемов овощей", - сообщили в штабе. 

 
Там проинформировали, что в настоящее время продтовары реализуют следующие предприятия: ТОО "Фирма "Ас-Ан", АО "ЕФК" (бакалейная продукция), яйца всех категорий (ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "АлатауКус"), хлебобулочная продукция (ТОО "ХБК "Аксай", ТОО "Алматынан" и ТОО "Рузинан"), молочная продукция (ТОО "АдалСут", ТОО JLC, ТОО "ФудМастер", ТОО "МаслоДел", ТОО "Молочный завод "Солнечный"), консервированная продукция (ТОО "Прима Дистрибьюшн), переработчики мясной продукции (ТОО "Беккер и К", ТОО "МПЗ Бижан"), тепличные овощи (ТОО "BRBAPK").
 
Тем временем в Алматы продолжается работа по открытию торговых объектов. 
 
Сегодня в городе функционируют 117 из 149 крупных и средних супермаркетов. В настоящее время открыты торговые объекты продовольственных сетей "Магнум", Small, "Тоймарт". С 19 января возобновит работу супермаркет Esentai Gourmet.        
 

В сети "Магнум" из 68 супермаркетов работают 49. В сети Small работают все 28 магазинов, в сети "Тоймарт" из 23 магазинов работают 12, "Беккер и К" возобновили работу все 14 фирменных магазинов. В сети "Интерфуд" открыты пять магазинов из шести. Также работают три магазина "Галмарт", два "А-стор", супермаркеты "Юбилейный", "Столичный" (оба), "Метро", Carefood. Также в Алматы имеется 52 торговых рынка. По состоянию на 10 января из них было открыто десять - "Таусамалы", "Барыс-4", "Арыстан", "Алматы-1", "Айнабулак", "Карасу", "Жулдыз", "Турксиб", "Тастак", "Орбита". Остальные продовольственные и непродовольственные рынки начали работу сегодня. Пострадавших объектов не выявлено", - информирует штаб.

 
Из 220 АЗС в городе 10 января открыты 121. Совместно с ДП обеспечивается безопасность объектов. С 13 января планируется открыть дополнительно 33 несетевых частных АЗС и пять сетевых. Во время ЧП пострадала 61 АЗС, из них сгорела полностью одна, в Алатауском районе, на пересечении улиц Рыскулова - Школьная, сильно пострадали 15, частично - 45 АЗС. 
 
Сегодня планировалось запустить шесть ТРЦ - "Глобус", "Спутник", "Достык плаза", "Ритц палас", "Алма-Ата", "Гранд парк" и 63 ТЦ и ТД. 
 
Завтра готовы к открытию еще шесть ТРЦ - "Мега парк", "Атакент молл", "Март", Silkway city, "Форум", "Алатау". 14 объектов подлежат реконструкции - "Москва", ЦУМ, "Азия парк", "Алмалы", "Максима" и небольшие ТД, ТЦ. 
 

Есентай молл" и "Мега Алма-Ата" на Розыбакиева, "Мега Парк" на Сейфуллина ожидают стабилизации ситуации в городе, после чего будут открыты для посещения.

 
Из объектов общественного питания в Алматы на сегодняшний день открыты 312 - в частности, крупные сетевые "Каганат", "Шафран", "Тагам", "Базилик" и "Пармеджано Груп", с рабочим графиком с 09.00 до 18.00 без реализации спиртных напитков до конца действия режима ЧП. 
 
С сегодняшнего дня в городе планировалось открыть еще 450 объектов общепита (оставшиеся сетевые и частные одиночные). Всего на данный момент пострадало 15 объектов общественного питания.
 

В Алматы с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты

11.01.2022, 15:00 13711
В Алматы с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты. Об этом рассказали в акимате города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные. В связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов с 08.00 до 20.00; для пригородных маршрутов - с 09.00 до 18.00", - сказано в сообщении.

 
Отмечается, что интервал движения будет составлять 30-40 минут, так как работа ведется по графикам выходного дня.
 
 

Какие ТРЦ заработали в Алматы

11.01.2022, 14:40 15246
Какие ТРЦ заработали в Алматы

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Какие ТРЦ в Алматы заработают с 12 января, рассказали в акимате города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Сегодня работу возобновили "Глобус", "Спутник", "Гранд парк", "Ритц палас", "Алматы молл", Алма-Ата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завтра откроются "Мега Алма-Ата", "Мега Парк", АДК, "Достык плаза", "Атакент молл", "Март". Предварительно подтверждают открытие Silkway city и "Алатау". Послезавтра планирует открытие ТРЦ "Форум", 19 января - "Есентай молл".



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ДСЭК: Граждане, прибывшие из-за рубежа, обязаны представить справку с отрицательным ПЦР

11.01.2022, 14:20 14466
ДСЭК: Граждане, прибывшие из-за рубежа, обязаны представить справку с отрицательным ПЦР
Фото: gov.kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Граждане, прибывшие из-за рубежа, обязаны представить справку с отрицательным ПЦР, независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Граждане, прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта, обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19", - сообщили ДСЭК города Алматы.

 
 

В Талдыкоргане начал курсировать общественный транспорт

11.01.2022, 12:30 21061
В Талдыкоргане начал курсировать общественный транспорт
ТАЛДЫКОРГАН. 11 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане начал курсировать общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галымжана Дарибаева, на внутренние маршруты Талдыкоргана вышли 82 автобуса семи предприятий-пассажироперевозчиков", - сообщили в пресс-службе.

 
Общественный транспорт будет функционировать с 8.00 до 18.00.
 
 

Горячая линия помощи адвокатов открыта в Казахстане

11.01.2022, 10:46 25306
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в период террористической атаки, Республиканской коллегией адвокатов открыты "горячие линии" по территориальным коллегиям адвокатов для приема обращений по вопросам, касающихся оказания юридической помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Номера "горячей линии" опубликованы на сайте Министерства юстиции РК.
 
Алматинская городская коллегия адвокатов:
 
 +77272482168;
 
 +77272482025;
 
 +77272337863;
 
 +77272780641;
 
 +77272341763;
 
 +77272774230.
 
Коллегия адвокатов города Нур-Султан:
 
+77029012724;
 
+77010220797;
 
+77754407882; 
 
+77015145635; 
 
+77013313993; 
 
+77019135776;
 
+77019996110;
 
 +77774039075.
 
Алматинская областная коллегия адвокатов:
 
+77053011097.
 
Акмолинская областная коллегия адвокатов:
 
+77017740191.
 
Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
 
+77055000016;
 
+77771540407.
 
Западно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
 
+77783203138.
 
Мангистауская областная коллегия адвокатов:
 
+7 7292 522699;
 
+77012012669.
 
Атырауская областная коллегия адвокатов:
 
+77014091121;
 
+77787888382.
 
Актюбинская областная коллегия адвокатов:
 
87132775782;
 
87758378968.
 
Павлодарская коллегия адвокатов:
 
+7 701 511 8807
 
+7 777 338 1578
 
+7 777 066 6613
 
Костанайская областная коллегия адвокатов:
 
+77754275253.
 
Коллегия адвокатов города Шымкента:
 
+77776122823;
 
+7 7252 41-75-73;
 
+7 7252 41-75-78.
 
Жамбылская областная коллегия адвокатов:
 
+77262 348941;
 
+77262 450282.
 
Карагандинская областная коллегия адвокатов:
 
+7701 3243080;
 
+77012127765.
 
Кызылординская областная коллегия адвокатов:
 
+77087086606.
 
Туркестанская областная коллегия адвокатов:
 
+7 747 315 02 47;
 
+7 701 464 19 00; 
 
+7 700 330 37 40;
 
+7 775 753 77 77.
 
Коллегия адвокатов Северо-Казахстанской области:
 
+771538332578.

 

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