Критически важно понять, почему государство "проспало" подготовку терактов - Токаев

Фото: facebook-Адиль Каукенов

НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана заявил, что в настоящее время на фоне произошедших событий критически важно понять, почему государство "проспало" подготовку терактов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов", - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что предстоит "разбор полетов" в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией.

Он отметил, что контртеррористическая операция продолжается. "Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен", - заявил президент Казахстана.