Подробности штурма здания департамента полиции в Алматы

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АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В департаменте полиции Алматы рассказали подробности нападения террористов на здание ведомства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, вечером 5 января террористы попытались штурмом взять здание, бой с преступниками продолжался до пяти утра следующего дня.

Скорее всего, нападение было спланировано на бумаге. Их силы были рассредоточены: отдельные группы отвечали за вывод из строя камер видеонаблюдения. Была также группа, которая подвозила оружие нападавшим", - сказала Салтанат Азирбек.

Пресс-секретарь департамента полиции рассказала, что атаки проводились сразу с нескольких сторон. Штурм проводила хорошо подготовленная группа. С крыши соседнего дома обстрел вели снайперы террористов.

Они были уничтожены. На месте после боя были обнаружены тела 25–27 нападавших. Определённо, они шли разрушать и грабить, так как не выдвигали никаких конкретных требований", - сказала Салтанат Азирбек.

По ее словам, около 100 человек держали оборону при штурме террористами здания Департамента полиции. При этом нападавших было примерно в 10 раз больше.

Пресс-секретарь Департамента полиции проинформировала, что атакам также подверглись районные управления полиции. В результате нападения на отдел полиции Алмалинского района погибли два сотрудника. Один полицейский погиб, защищая вышку "Кок-Тобе".









Напомним, в Алматы продолжается антитеррористическая операция. Задержано 2159 участников незаконных акций и мародерства.