Комендатура Алматы: задержано 2159 участников незаконных акций и мародерства

Фото: facebook Сергей Алексеенок
Проведены отработки в Жетысуском и Наурызбайском районах города. Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерства и других преступлений. Всего изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов", - проинформировали в информцентре комендатуры.
За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 754 сообщений. На Call-centre комендатуры поступило 175 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке.