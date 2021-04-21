Стрельба в Таразе: о состоянии пострадавших подростков рассказали врачи

ТАРАЗ. 20 АПРЕЛЯ - Врачи рассказали о состоянии троих несовершеннолетних, доставленных в больницу с огнестрельными ранениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трое подростков, раненных при стрельбе в Таразе, прооперированы, их жизни ничего не угрожает, сообщает "Хабар 24"

Известно, что двум раненым по 16 лет, третьему - 17, они ученики одной из городских школ. Происшествие случилось в дачном массиве Шолдала 15 апреля, но о нём стало известно только накануне. Предположительно, выстрелы были произведены из дробовика. Подозреваемый уже задержан, ему 19 лет.

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