В Жамбылской области трое несовершеннолетних доставлены в больницу с огнестрельными ранениями

ТАРАЗ. 19 АПРЕЛЯ - В Жамбылской области трое несовершеннолетних доставлены в больницу с дробовыми ранениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управление полиции города Тараза поступило сообщение о том, что в Областную детскую больницу с огнестрельными дробовыми ранениями доставлены трое несовершеннолетних.

По данному факту ведется досудебное расследование. За совершение данного преступления был установлен и задержан подозреваемый", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По информации полиции, состояние здоровья несовершеннолетних стабильно, их жизни ничего не угрожает.

Подробности дела в интересах следствия не разглашаются, добавили в пресс-службе.

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