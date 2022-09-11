Студент уральского колледжа умер во время урока физкультуры

Фото: МЧС РК

КОСТАНАЙ. 10 СЕНТЯБРЯ - 10 сентября в 10.00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее, 7 сентября в 15.00, была объявлена локализация, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, сообщает " Алау ".

Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа. Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.

Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 207 единиц техники и 1785 человек.

На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человек и 21 единицы техники.

Оперативный штаб закончил свою работу.