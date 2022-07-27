Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - Сухостой загорелся в горах Алматы, пожар тушат при помощи вертолетов МЧС РК и службы спасения "109" Алматы, сообщили в городском департаменте по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 июля к 8 вечера поступило сообщение о загорании сухой травы на склоне горы в Медеуском районе, в ущелье Кимасар. К месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС - 100 человек, 14 единиц высокопроходимой техники, в том числе конный патруль и инспекторы Иле-Алатауского ГНПП - 60 человек, службы спасения "109", "Казавиалесохраны" - 18 человек", - сообщили в ДЧС.
Кроме того, в тушении загоревшегося сухостоя задействовано два вертолета "Ми-8 АМТ" "Казавиаспас" МЧС РК и службы спасения "109" аппарата акима города Алматы с водносливными устройствами (3 тонны).
Из-за крутого склона, темного времени суток отсутствовала возможность применения пожарной техники и авиабортов, в связи с чем подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке. По прибытии установлено горение сухой травы отдельными очагами на площади 0,06 га. Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Проведена опашка места загорания", - проинформировали в ведомстве.
В ДЧС просят жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров и курения в горах в связи с высокой пожарной опасностью в горнолесной местности.
Напоминаем, в соответствии с частью 3 статьи 367 КоАП РК нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП - от 300 тысяч тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", - утонили в ДЧС.