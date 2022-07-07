Суицид на Тенгизе: молодой работник покончил с собой на рабочем месте

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АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана Тенгиз один из работников подрядной компании покончил с собой во время ночной смены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Sputnik, ЧП произошло минувшей ночью.
Погибший - 28-летний работник подрядной компании "Сенимды Курылыс". Он вышел в ночную смену и покончил с собой на рабочем месте. Его тело нашли коллеги и вызвали скорую, но было уже поздно", - сообщает агентство.
Коллеги рассказали, что у молодого человека не было каких-либо конфликтов в коллективе.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту смерти рабочего начаты следственные мероприятия.
Напомним, сегодня на месторождении Тенгиз произошел взрыв. Ранее сообщалось об одном погибшем, однако позже в департаменте полиции уточнили, что погибли двое рабочих. Еще трое пострадали.
Погибли двое 37-летних рабочих. Пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по статье 156 "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе.
На месторождении проводили гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба не выдержала давления и взорвалась. Один рабочий погиб на месте.