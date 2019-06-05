Свыше 270 дворов подтоплены в селе Алматинской области результате стока дождевых вод

Талдыкорган. 4 июня. Kazakhstan Today - Свыше 270 дворовых территорий подтоплены в селе Пиджим Алматинской области в результате стока дождевых вод, передает Kazakhstan Today.

3 июня, в 21.00, в результате повышения температуры воздуха и выпадения обильных осадков в виде дождя, в горной местности с северо-восточной стороны села Пиджим, произошел склоновый сток дождевых вод. В результате повышения уровня воды произошло подтопление дворовых территорий села Пиджим, расположенных по улицам Жибек жолы, Ш. Валиханова, Райымбека, Желтоксан, Мухамади, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Также произошел перелив потока воды через автодорогу республиканского значения Жаркент-Хоргос. Расстояние до районного центра - города Жаркента - 20 километров.

На месте организован штаб под руководством акима Панфиловского района Т. Бектасова. Сотрудники ПЧ-33 Жаркента и районного отдела полиции Панфиловского района оповестили население о наиболее подверженных подтоплению участках. В случае необходимости эвакуации, для приема населения было подготовлено кафе "Адил" села Пиджим.

По состоянию на 06.30 (4 июня. - Прим. агентства) эвакуация населения не проводилась, обратившихся нет. Предварительно было подтоплено свыше 270 дворовых территорий жилых домов. Сведений о разрушении жилых строений и хозяйственных построек не установлено. Обходы продолжаются. В результате подтопления жертв и пострадавших не зарегистрировано. На данный момент поток воды прекратился", - уточнили в КЧС.

Системы жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение) села Пиджим функционируют в штатном режиме. Имеющая арычная система не справилась с объемом поступающей воды.

В ликвидации подтопления задействовано порядка 190 человек и 40 единиц техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, ГУ "Казселезащита", военнослужащих, РОП Панфиловского района.

В ведомстве напомнили, что ДЧС Алматинской области посредством СМИ и СМС-рассылки 31 мая распространило штормовое предупреждение о том, что 2, 3 июня в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя на территории Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды.

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