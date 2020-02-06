Актау. 5 февраля. Kazakhstan Today - Тело мужчины извлекли из канализационного коллектора в Актау, передает Kazakhstan Today.

Тело мужчины сегодня утром обнаружили коммунальщики во время проведения работ. Мужчина находился в горячей воде. Его тело извлекли из коллектора полицейские. Личность мужчины устанавливается, пишет Lada.kz

На нем была спецодежда и резиновые сапоги. Не исключено, что он работник одной из коммунальных компаний", - сообщили очевидцы.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Телесных повреждений не обнаружено, проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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