Тело пропавшего без вести жителя Темиртау нашли в степи

Темиртау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Полиция обнаружила тело 32-летнего жителя Темиртау, передает Kazakhstan Today.
Тело пропавшего без вести мужчины, обнаружили в воскресенье в пяти километрах от села Аксу-Аюлы, в степи.
Сотрудниками полиции личность погибшего установлена, им оказался 32-летний житель Темиртау, который ранее числился как без вести пропавший. В настоящий момент назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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