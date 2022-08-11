Тело пропавшей в Костанайской области девочки обнаружили с помощью дрона

КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - Пропавшую 5-летнюю девочку обнаружили с помощью дрона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов. Он вместе с волонтером Дамиром Бектургановым обнаружил тело в искусственном водоеме, сообщает "Алау".
В настоящее время проводятся следственные действия", - сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Девочка страдала аутизмом и не разговаривала. К поискам ребенка подключили вертолет.
Были обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляли воду и продукты питания.