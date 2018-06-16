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Тело утонувшего ранее 7-летнего ребенка извлекли из реки в Северном Казахстане16.06.2018
Происшествия  17:19

Петропавловск. 16 июня. Kazakhstan Today - Тело утонувшего ранее 7-летнего ребенка извлекли из реки в Северном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

"16 июня 2018 года в 07.15 в реке Есиль Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (СКО), в 10 километрах ниже по течению от села Новоникольское силами оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям СКО обнаружено и извлечено из воды тело погибшего в результате несчастного случая ребёнка 2011 года рождения", - сообщила Группа государственного языка и информации ДЧС СКО.

В ведомстве пояснили, что ребенок погиб 6 июня 2018 года, упав по неосторожности в реку с моста вблизи села Новоникольское. Поиски тела проводились силами спасателей, полиции и местных жителей.
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