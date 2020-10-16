Тело женщины нашли в колодце в Шымкенте

Шымкент. 15 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте полиция устанавливает личность неизвестной женщины, тело которой нашли в канализационном колодце, передает Kazakhstan Today.

Предположительно, оно пролежало там от 2 до 5 лет. Скелет был завернут в одеяло и перемотан скотчем. Какие-либо травмы судмедэксперты не обнаружили. Примерный возраст погибшей - от 20 до 30 лет, сообщает " Хабар 24 ".

По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила более года назад. Травмы на костях трупа не выявлены. В настоящее время проводятся все необходимые меры. Оперативные мероприятия направлены на установление личности трупа и раскрытие преступления", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Шымкента Арман Бейсенбаев.

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