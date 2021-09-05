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Теракт в Окленде: три человека находятся в тяжелом состоянии

04.09.2021 7993
Теракт в Окленде: три человека находятся в тяжелом состоянии
Фото: apnews.com
ОКЛЕНД. 4 СЕНТЯБРЯ - В результате теракта в супермаркете в новозеландском Окленде пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 сентября мужчина напал на людей в супермаркете Countdown в Окленде. Полиция ликвидировала нападавшего мужчину. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом", - сообщает РЕН TV. 

 
Известно, что все пострадавшие обычные посетители магазина.
 
Нападавший был известен властям и находился под наблюдением правоохранителей. Однако посадить его в тюрьму было невозможно из-за отсутствия оснований.  

Между тем стало известно, что новозеландские супермаркеты после теракта временно изымут из продажи ножи. Аналогичное решение приняли и владельцы ряда небольших продовольственных магазинов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела безопасности сети Countdown Кири Ханнифин.
 

Администрация приняла решение временно убрать с полок магазинов все ножи и ножницы, а затем обсудить, стоит ли продолжать продажу таких товаров вообще. Это своего рода акт поддержки сотрудников. Мы хотим, чтобы вся наша команда чувствовала себя в безопасности, когда они приходят на работу", - сказала Ханнифин.

 
Решение было принято после того, как стало известно, что для нападения на посетителей супермаркета террорист использовал нож, взятый им с полки в этом же магазине.
 
Сегодня премьер-министр страны Джасинда Ардерн сообщила, что до конца сентября парламент Новой Зеландии ужесточит закон о наказании за планирование и подготовку терактов.   
 

В рамках ужесточения контртеррористического законодательства страны будет расширен перечень действий, квалифицируемых как "террористический акт", и введены понятия преступной подготовки и планирования теракта. Также в число уголовно наказуемых деяний будут включены международные поездки, предпринимаемые для осуществления террористической деятельности, и боевая подготовка, в том числе сбор оружия при планировании или подготовке теракта. Кроме того, будет ужесточено наказание за финансирование терроризма, а состав таких преступлений расширен за счет включения в него различных форм материальной поддержки", - пишет ТАСС. 


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Премьер-министр отказалась назвать имя напавшего на людей в Окленде, сказав, что он не достоин этого. С таким заявлением глава правительства выступила в субботу в ходе онлайн-брифинга для журналистов в Веллингтоне, сообщает ТАСС.

Ни один террорист, будь он живым или умершим, не заслуживает того, чтобы его имя было названо. Это наказание за их позорные деяния", - заявила Ардерн, отметив, что не собирается произносить имя нападавшего "несмотря ни на что".

 

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