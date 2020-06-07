Толчки от землетрясения в Казахстане ощутили в Алматы, Талдыкоргане, Текели, Карабулаке и Капале

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в 06.10 на юге Казахстана произошло землетрясение, толчки которого ощутили в Алматы, Талдыкоргане, Текели, Карабулаке и Капале, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций 6 июня, в 06.10 алматинского времени (00.10 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 244 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана", - сообщила Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ).

Энергетический класс землетрясения - 12,2, магнитуда MPV - 6,2, глубина - 25 километров. Координаты эпицентра: 44,94 градуса северной широты, 78,78 градуса восточной долготы.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талдыкорган, Текели, Карабулак - 4 балла, Капал - 2-3 балла, Алматы - около 2 баллов", - уточнили в СОМЭ.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, ведомство оповестило соответствующие госорганы. По данным ЦОУ департамента полиции, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная. Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало.

По сообщению "Казселезащиты", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образовании трещин не выявлено. На руслах рек мутность в пределах нормы, протекают в нормальном режиме.

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