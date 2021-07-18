Трактор снес памятник Виктору Цою в Алматы

Фото: Facebook/Руслан Бахтигареев

АЛМАТЫ. 17 ИЮЛЯ - Коммунальщик, управляя трактором на улице Тулебаева, не заметил памятник Виктору Цою и снес его, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о сносе коммунальщиками памятника Виктору Цою на пересечении улиц Тулебаева и Кабанбай батыра появилась в социальных сетях.

В акимате Медеуского района прокомментировали, что подрядной организацией ТОО "Кала коркейту" во время санитарной очистки участка Тулебаева-Кабанбай батыра спецтехникой был задет памятник Виктору Цою.

Памятник не поврежден. Руководством подрядной организации была проведена беседа, водитель привлечён к административной ответственности. Организация восстановит памятник в гарантированный срок", - говорится в сообщении.

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