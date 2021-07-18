Система Orphus

Трактор снес памятник Виктору Цою в Алматы

17.07.2021 10315
Трактор снес памятник Виктору Цою в Алматы
Фото: Facebook/Руслан Бахтигареев
АЛМАТЫ. 17 ИЮЛЯ - Коммунальщик, управляя трактором на улице Тулебаева, не заметил памятник Виктору Цою и снес его, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация о сносе коммунальщиками памятника Виктору Цою на пересечении улиц Тулебаева и Кабанбай батыра появилась в социальных сетях. 
 
В акимате Медеуского района прокомментировали, что подрядной организацией ТОО "Кала коркейту" во время санитарной очистки участка Тулебаева-Кабанбай батыра спецтехникой был задет памятник Виктору Цою. 
 

Памятник не поврежден. Руководством подрядной организации была проведена беседа, водитель привлечён к административной ответственности. Организация восстановит памятник в гарантированный срок", - говорится в сообщении. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая