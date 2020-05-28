Трех алматинцев привлекли к ответственности за разведение костра в заповеднике

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Трех жителей Алматы привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в заповеднике, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением главного государственного санврача РК от 10 мая 2020 года №36, карантин в стране продолжается. Однако жители продолжают устраивать пикники в горах с разведением костров и нарушением правил пожарной безопасности.

Для пресечения подобных фактов, которые могут привести к природным пожарам, сотрудники ДЧС и ДП патрулируют прилегающие горно-лесные зоны южной столицы.

26 мая во время совместного рейда инспекторов отдела по ЧС совместно с управлением полиции Медеуского района вдоль русла реки Малая Алматинка и ущелья Бутаковка, трое мужчин, нарушая правила карантинного режима развели костер на территории природного парка Медео для приготовления шашлыка. Все они были привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП РК", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

По информации ведомства, в прошлом году сотрудниками ДЧС и ДП города Алматы пресечено более 400 розжигов костров, к административной ответственности привлечено 35 человек. Аналогичная работа будет проведена и в текущем году.

ДЧС города Алматы напоминает, что за нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшие возникновение пожара с причинением материального ущерба, предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с КоАП и УК РК.

Обращаем внимание! В связи с наступлением пожароопасного периода разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в горно-лесной местности - запрещено", - заключили в ДЧС.

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