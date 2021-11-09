Треть жезказганцев осталась без электричества из-за пожара на ТЭЦ

ЖЕЗКАЗГАН. 8 НОЯБРЯ - Вечером 7 ноября пожар в щите управления теплоэлектростанцией Жезказгана произошел пожар, в результате треть горожан осталась без электричества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ТОО "Казахмыс Холдинг" сообщили, что в 18.50 произошло ЧП на Жезказганской ТЭЦ - пожар в щите управления теплоэлектростанцией. Пожарным удалось локализовать и потушить огонь, тем не менее 30-40 процентов жилых домов и социальных объектов были отключены от электричества. Кроме того, отдельные потребители жаловались на холодные батареи в квартирах, пишет e-karaganda.kz.
По системе теплообеспечения города проблем нет. Все тепломагистрали работают в штатном режиме", - ответили в акимате.
Пр данным издания, к полуночи последствия аварии на ТЭЦ были устранены.