Три человека погибли в дорожных авариях в Павлодарской области

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ПАВЛОДАР. 24 МАРТА - В департаменте полиции Ппавлодасркой области рассказали о гибели троих человек в результате дорожных аварий на дорогах области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 марта в 22.50 на автодороге Омск - Майкапчагай возле села Новоямышево водитель автомобиля "Тойота Камри 20", направляясь в сторону Павлодара, в условиях плохой видимости совершил наезд на 25-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте", - рассказали в пресс-службе областного ДП.
В этот же день в 18.30 на автодороге Павлодар - Ленинский произошло еще одно смертельное ДТП.
38-летний водитель автомобиля "Лада Приора" из-за метели, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с отбойником. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте. Назначена экспертиза", - поделились в полиции.
Ранее, 20 марта в 14.20 на 99-м километре автодороги Калкаман - Баянаул - Керней в районе Бирлик Баянаульского района 26-летний водитель автомашины "Мерседес Бенц" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Ауди 100". В результате ДТП 67-летний пассажир автомашины "Ауди" от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водитель автомашины "Мерседес Бенц", водитель и пассажир автомашины "Ауди" с различными травмами госпитализированы в больницу, добавили в пресс-службе ДП.