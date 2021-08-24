Три человека погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск

АТЫРАУ. 23 АВГУСТА - 22 августа, в 18.50, на трассе Атырау - Уральск на территории Махамбетского района произошло ДТП, в котором погибли сразу три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 августа на трассе Атырау - Уральск "лоб в лоб столкнулись КамАЗ и ВАЗ-21015, пишет "АкЖайык".

В результате аварии 31-летний водитель легковушки, а также его 67-летний и 43-летний пассажиры скончались на месте.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц").





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