17.12.2024, 14:06 15726
Три человека погибли в ДТП в Костанайской области
Фото: alau.kz
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Костанай. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека, в том числе два педагога, погибли в дорожной аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, сообщает портал "Алау".
Информацию о гибели учителей подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.
С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории Костанайской области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района. Три человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.
По факту смертельной аварии начато досудебное расследование.
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17.12.2024, 12:09 18436
Российский генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Взрывное устройство было заложено в стоящий у подъезда самокат
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Москва. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве в результате взрыва погибли российский генерал Игорь Кириллов и его помощник, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщили в СК. Генералу было 54 года.
По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.
17.12.2024, 11:20 19296
Западно-Казахстанской области вновь угрожают паводки будущей весной
Фото: МЧС
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Уральск. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области общественники, представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, департамента ЧС, филиала РГП "Казводхоз", РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция", филиала Казгидромета и СМИ обсудили необходимые противопаводковые меры для успешного прохождения половодья, а также работу госорганов после прошедшего паводка и предложения, выдвинутые по этому поводу, сообщает издание "Мой город".
Мы находимся в Прикаспийской низменности, выше нас расположены области Российской федерации. Первую угрозу представляет Ириклинское водохранилище, которое имеет большой забор воды. По Балтийской системе оно находится выше нас - 244 метра. У Оренбурга отметка 81.6, а это намного выше, ведь уровень воды на реке Урал в Уральске в среднем 26 метров. В прошлом году по ЗКО на сбросном сооружении Чаганского водохранилища отметка воды по Балтийской системе составила 31.01 метр при паводковом подъеме воды. Равнозначно, вода стекает в нашу сторону. Весенний паводок начинается у нас с реки Чаган и проходит за 10 дней. Но если большой снежный покров, тогда вся вода угрожает по реке Деркул, в первую очередь, населенным пунктам Селекционный и Самал. На Чагане в районе гидрошлюза вода становится на одной отметке с Уралом и останавливается, а затем уровень поднимается. Это первое следствие подтопления данного участка", - рассказал общественник Бауржан Наргеев.
По его словам, он обращался в РГП "Казводхоз" с тем, что необходимо решать первостепенные проблемы: провести обследование и отремонтировать гидрошлюз.
Он работает на удержание воды Чагана, а не как на удержание напора воды Урала. Главный инженер "Казводхоз" предложил наращивать гидрошлюз, но ему запретили: без расчета это не сыграло бы роли. Также мы предложили дноуглубительные работы, которые дадут водопропускную способность и продвижение реки беспрепятственно. Но все были против этого, не проводя ни исследования дна, не видя заключения, говорят, что эти работы ничего не дадут", - рассказывает Наргеев.
Он также предлагает определить водоохранную зону второстепенных рек Урала, Чагана и Деркула, которая когда-то была от 20 до 50 метров, но со временем стала уменьшаться, а где-то и вовсе исчезла. Это даст свободный доступ к воде, проведению берегоукрепительных работ и возведению дамб.
Затронул Наргеев и вопрос водохранилищ Урала и Чагана, созданных руками человека и естественных. При этом он не предлагает строить новые водохранилища, а естественные карьеры использовать для водосбережения воды.
У нас пять карьеров. Если их заполнить, к примеру, карьер Желаево - 115 млн кубометров воды, карьер около Аксуата - почти 1 млн кубов воды, в районе Судоремонтного завода - 2 млн кубов воды, на Чагане водохранилище - 15 млн кубометров воды, в районе "Казрыбводхоз" - 11,5 млн кубометров воды - все вместе получается около 200 млн кубометров воды. Закрываются два вопроса: сбережение водных ресурсов и предотвращение подтопления окрестностей города. Я предлагал подготовить их. Скажем, около Аксуата песчано-гравийный карьер почти готов, разработан. Его объем 1 млн кубометров воды. Если воду направить к нему, ведь он недалеко от Урала, то можно сделать искусственное водохранилище. А в карьерах Желаево и Затона, если частично убрать дачные участки, которые, кстати, весной затопляются, получится большое водохранилище, из которого можно будет производить забор воды", - сказал общественник.
По его словам, "Казводхоз" и акиматы каждый год контролируют накопление воды в канале "Кушум" и Кировском водохранилище, ежегодно выделяют средства только на эти точки.
Но не надо упускать из виду и другие места. Также в этом году и взрывные работы провели раньше времени. Лед взорвали, ударили морозы, и река опять покрылась толстым льдом. Результата ноль. Мы, общественники, говорили, что рано проводить взрывные работы, еще будут морозы. Но нас кто-нибудь слушает? Деньги отработали и все. А последствия получились плачевные", - сетует Бауржан Наргеев.
К тому же в населенных пунктах, где сработали дамбы, их следовало довести до совершенства еще летом. Однако никто не провел необходимой аналитики, и дома, которые были смыты в районах, восстановили на тех же местах.
Акиму области мы говорили о том, что надо сделать карту подтопления области, но никто ее не сделал. Не сделали и анализ всего произошедшего, чтобы в дальнейшем этого не случилось. Карта подтопления нам дала бы точки разлива, чтобы потом сделать дренажную систему, водоотводные каналы, в дальнейшем это спасет населенные пункты. Это касается и 8 скотомогильников, которые были смыты. Анализ тоже никто не сделал. В каком они сейчас состоянии, что с ними будет будущей весной, никто не знает. 30 лет никто никаких работ на реках не производил, и поэтому я предложил проекты готовых водохранилищ по Уралу", - отметил Наргеев.
Общественник указал на карте все места, где необходимо провести работы, чтобы в течение всего года население обеспечивалось водой и избежать такого сильного наводнения, как в этом году.
По информации руководителя отдела Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Каната Отегалиева, в данный момент по заданию Министерства водных ресурсов ведутся работы по батиметрии для изучения рельефа дна рек Урал, Чаган и Деркул. К работам приступили в ноябре.
В свою очередь представители РГП "Казводхоз" рассказали, что по реке Урал планируется построить четыре переливные плотины и одно Верхнечаганское водохранилище по реке Чаган в районе поселков Чувашинское и Новенькое. Все это делается с целью накопления объемов воды, и чтобы во время весеннего наводнения воде было куда стекать.
Руководитель ОО "ЗК эколого-географическое общество" Дархан Сариев указал на проблему проживания людей в поймах, где акимат предоставляет им земли.
Вокруг города есть неосвоенные участки, а люди хотят реализовать свое желание. С одной стороны, вы сейчас выселили дачников, государство выделило им жилье. Тут же в пойме Чагана в районе детского зоопарка вы выдаете разрешение на строительство, и они начинают огораживать дамбу. Чего делать нельзя. Если не строиться в пойме, так всем запретите. Не на следующий год, может, лет через пять-восемь эту низину опять затопит, и вы будете спасать людей. Зачем разрешаете строиться в таких местах?" - спросил он.
По завершении мероприятия участники решили привлечь Казахстанский проектный институт для изучения и составления заданий по техническому обследованию, принятию решения по прочистке протоков и углубительным работам на реках Урал, Чаган и Деркул. Также было принято решение о создании комитета по спасению от паводков и природных катаклизмов, включающего активных граждан города и области, заинтересованных лиц, специалистов, а также представителей общественных и государственных организаций. Вся группа будет работать над разработкой нового водохозяйственного баланса и совместно вырабатывать план действий.
Ранее сообщалось, что в Уральске в новостройке для пострадавших от паводка нет газа, горячей воды и отопления.
17.12.2024, 09:30 21526
30 жителей дома эвакуировали из-за пожара в Алматы
Фото: МЧС РК
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Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице С.Жунисова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По лестничному маршу было эвакуировано 30 жителей дома, с использованием спасательных колпаков было спасено 4 ребенка. Около 60 жителей вышли на улицу самостоятельно", - проинформировали в министерстве.
Пострадавших нет.
15.12.2024, 16:38 52781
В Экибастузе у пенсионерки украли 13 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция возбудила уголовное по факту кражи 13 миллионов тенге с банковского счета пожилой женщины, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пенсионерка проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежала молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение Kaspi совершила кражу денежных средств со счета пенсионерки", - проинформировали в полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения - обязательство о явке.
15.12.2024, 13:00 56351
Из-за непогоды более тысячи машин скопилось на трассе в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
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Караганда. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью на трассе Караганда - Астана из-за гололеда образовался крупный затор из тысячи машин, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в Карагандинской области сопроводили колонны автомобилей по закрытым участкам автодороги. За ночь стражи порядка организовали сопровождение более 700 автомобилей от Караганды до границы Акмолинской области и в обратном направлении 1000 машин", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение на трассе в Карагандинской области не ограничено.
15.12.2024, 09:30 59721
В шахте на "Майкаинзолото" погиб рабочий
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области в шахте АО "Майкаинзолото" под колесами погрузочно-доставочной машины погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека. Водитель установлен и доставлен в отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - проинформировали в полиции.
Информация о трагедии появилась в соцсетях. Сообщается, что водитель погрузчика наехал на рабочего на глубине 140 метров. Мужчина скончался на месте происшествия.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере "Майкаинзолото" в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
13.12.2024, 20:34 83836
В Астане из-за украденного кабеля жители левого берега осталась без электричества
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества, сообщает пресс-служба "Астана РЭК".
На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переподключения.
Ранее министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут расти, но усилится поддержка нуждающихся слоев населения.
13.12.2024, 11:07 81936
Несколько питомцев приюта для животных погибли при пожаре в Костанайской области
Волонтеры обратились за помощью, поскольку старое помещение восстановлению не подлежит, а нового не хватает для 40 питомцев
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Костанай. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в Лисаковском приюте для животных "Кошкин дом" погибли несколько питомцев, сообщает информационный портал "Алау".
Огнем было охвачено помещение, где содержались питомцы. Местные волонтеры рассказали, что здесь не обошлось без жертв, несколько животных погибло. Возгорание в вагончике началось примерно в 7 вечера. К приезду спасателей пожар уже разрушил кровлю и стены. От огня пострадали клетки и находящиеся здесь животные, к сожалению, без жертв не обошлось", - пишет источник.
По словам волонтеров, возгорание началось из-за неисправной проводки.
Пожарная машина достаточно быстро приехала, они уже были здесь на крыше, просматривали очаг, выяснилось, что это проводка. Автоматы не сработали, к сожалению. По погибшим кошкам - где-то 8-10, это уже точно. Остальные все живы, они находятся в новом вагончике", - рассказала волонтер Алина Каирбаева.
Она добавила, что 40 питомцев негде разместить, площади нового вагончика на всех не хватает, а старое помещение восстановлению не подлежит.
Очень нужна помощь с демонтажем. Нужны будут люди, которые помогут это все это убрать, разгрести, потому что это, во-первых, это кошки, которые сейчас будут приходить, и для работников это тоже не безопасно. Сами мы не справимся - девочки, нужна будет мужская помощь, нужна будет работа с техникой, нужно будет с помещением вопрос решать. Может быть, получится у нас к Новому году решить вопрос нового вагончика, будем открывать сбор на вагончик новый. Это самое оптимальное решение, чтобы быстро решить вопрос с помещением", - говорит Каирбаева.
Напомним, в ноябре в Костанае отравили собак в приюте для животных.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?