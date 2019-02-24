Караганда. 14 февраля. Kazakhstan Today - Три человека получили травмы при столкновении легкового авто с маршрутным автобусом в Караганде, передает Kazakhstan Today.

13 февраля текущего года 33-летний водитель автомашины "Кия", двигаясь по мосту со стороны Майкудука в сторону аэропорта, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным автобусом марки "Шаолинь" под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя и один пассажир получили травмы, один из пассажиров госпитализирован", - сообщила пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту в отношении водителя автомашины "Кия" начато административное производство по части 2 статьи 610 КоАП РК.

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