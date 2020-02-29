Три человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Актобе

Актобе. 28 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня днем в девятиэтажном доме в 12-м микрорайоне Актобе произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило на пульт противопожарной службы в 14.34. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение квартиры на третьем этаже.

Первоначальными действиями огнеборцев обеспечена эвакуация жильцов в количестве 38 человек, в том числе 9 детей. Спасено 25 человек, из них 7 детей. Из-за сохранявшейся угрозы распространения огня пожарные приняли оперативные меры по тушению пожара. Горение удалось локализовать в 14.41 и ликвидировать в 14.43", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате происшествия три человека доставлены в больницу, по предварительным данным, получив отравление угарным газом.

В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства