Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 17
  • :
  • 17
Все области
Переменная облачность
днем 14º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области17.02.2017
  • Фото: perepel-krym.ru
Происшествия  12:40

Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - На автодороге Павлодар - Качиры произошло столкновение автомашин "Фольксваген-Транспортер" и "Нисан-Цефиро", информирует пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.

В результате столкновения 55-летний водитель автомашины "Фольксваген-Транспортер", 48-пассажир и 34-летний водитель "Нисан-Цефиро" с травмами доставлены в больницу села Теренколь, передает Kazakhstan Today.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, говорится в сообщении.
Просмотров: 1986
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
17.02.2017   14:22
Таксист из России снес трубу газопровода и сбил подростка в Атырауской области
17.02.2017   13:09
Фото: tvoygorodpskov.ru
Неизвестная женщина оставила годовалую девочку у ворот частного дома в Жамбылской области
17.02.2017   12:40
Фото: perepel-krym.ru
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области
17.02.2017   12:28
В Шымкенте четверо подростков совершили попытку массового самоубийства
17.02.2017   09:20
В Актюбинской области мужчина совершил самоподжог перед зданием РОВД
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика