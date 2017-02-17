Три человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - На автодороге Павлодар - Качиры произошло столкновение автомашин "Фольксваген-Транспортер" и "Нисан-Цефиро", информирует пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.

В результате столкновения 55-летний водитель автомашины "Фольксваген-Транспортер", 48-пассажир и 34-летний водитель "Нисан-Цефиро" с травмами доставлены в больницу села Теренколь, передает Kazakhstan Today.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, говорится в сообщении.

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