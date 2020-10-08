Три человека пострадали в ходе драки в колонии в Алматинской области

Талдыкорган. 7 октября. Kazakhstan Today - В колонии Алматинской области предотвратили драку осужденных, передает Kazakhstan Today.

В учреждении средней безопасности ЛА-155/14 департамента УИС Алматинской области 5 октября произошел конфликт между несколькими осужденными на бытовой почве. Сотрудниками учреждения и военнослужащими Национальной гвардии дальнейшее развитие противоправных действий осужденными предотвращено, массовых беспорядков не допущено", - сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

По информации ведомства, пострадавшим в драке осужденным оказана первая медицинская помощь. Трое из них находятся в Капшагайской городской больнице, в условиях стационара, под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное.

В целях выяснения всех обстоятельств случившегося в учреждение прибыли руководство КУИС, спецпрокурор, а также представители национального превентивного механизма (НПМ) и общественно-наблюдательной комиссии (ОНК). В настоящее время обстановка в учреждении стабильная.

По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка", - прокомментировали в пресс-службе.

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