Три человека стали жертвами дорожной аварии на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области

Актобе. 23 января. Kazakhstan Today - В среду, 22 января, в 13.20, на 1139-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Иргиз в Актюбинской области, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции области, виновником ДТП стал гражданин Республики Таджикистан - водитель автомашины "Тоyота-Камри-40", в салоне которой находились четыре пассажира.

Двигаясь со стороны поселка Карабутак в направлении города Аральска Кызылординской области, водитель, не учитывая дорожные и метеорологические условия на скользком участке дороги, а также не обеспечив постоянный контроль транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Ман" под управлением 42-летнего гражданина Республики Узбекистан", - сообщили в пресс-службе ДП.

В результате столкновения два человека погибли на месте происшествия, еще трое госпитализированы в ЦРБ Иргизского района с различными телесными повреждениями. Один из пострадавших скончался в больнице.

Подобная авария произошла неделю назад на том же участке автодороги . На трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, один госпитализирован. Авария произошла 16 января текущего года, примерно в 01.30, на 1170-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Иргиз.

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