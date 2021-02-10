Три населенных пункта подтопило в Алматинской области из-за обильных осадков

Талдыкорган. 9 февраля. Kazakhstan Today - В связи с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков, снеготаянием и поступлением талых вод, в трех населенных пунктах Алматинской области произошло подтопление дворовых территорий частных жилых домов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, подтопления зафиксированы в селах Ешкиолмес и А.Алдабергенов Ескельдинского района, а также в селе Талапты Коксуского района.

Ночью 8 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в трех населенных пунктах произошел перелив воды и подтопление ориентировочно 40 дворовых территорий частных жилых домов. Силами ДЧС Алматинской области и сотрудников местных исполнительных органов в селе Ешкиолмес Ескельдинского района с места происшествия эвакуировано 10 человек, они размещены в средней школе. Произведена откачка воды с помощью мотопомп. На базе ДЧС развернут оперативный штаб, работала горячая линия. На данный момент проводятся работы по углублению арычной сети, возведению насыпной дамбы и отводу талых вод", - прокомментировал Талгат Уали.

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