Туркестан. 14 мая. Kazakhstan Today - Села трех районов Туркестанской области подтоплены из-за обильных осадков, передает Kazakhstan Today.

Второй день в Туркестанской области идёт дождь. Оказались подтопленными села треx районов: Толе би, Казыгурт и Байдибек", - написал замакима области Сакен Калкаманов в Facebook .

По его словам, за ночь выпало более 40 миллиметров осадков. Вода попала в 4 дома, затопила 376 дворов. Кроме того, 4 моста местного значения оказались размытыми. Погибло 8 голов домашнего скота.

Жертв среди населения нет. Работают районные штабы по устранению последствий подтопления", - проинформировал Калкаманов.





Напомним, 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в соседнем государстве пять населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тысячи жителей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства