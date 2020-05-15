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Села трех районов Туркестанской области подтоплены из-за обильных осадков

14.05.2020, 11:20 7183
Села трех районов Туркестанской области подтоплены из-за обильных осадков
Туркестан. 14 мая. Kazakhstan Today - Села трех районов Туркестанской области подтоплены из-за обильных осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Второй день в Туркестанской области идёт дождь. Оказались подтопленными села треx районов: Толе би, Казыгурт и Байдибек", - написал замакима области Сакен Калкаманов в Facebook

 
По его словам, за ночь выпало более 40 миллиметров осадков. Вода попала в 4 дома, затопила 376 дворов. Кроме того, 4 моста местного значения оказались размытыми. Погибло 8 голов домашнего скота. 
 

Жертв среди населения нет. Работают районные штабы по устранению последствий подтопления", - проинформировал Калкаманов.


Напомним, 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в соседнем государстве пять населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тысячи жителей. 
 

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