Трое погибших в колодце мужчин отравились сероводородом

"Окончательный диагноз у них - отравление сероводородом, клоачными газами тяжелой степени. Отек головного мозга", - сказала главный внештатный токсиколог Карагандинской области Сауле Смагулова.
Напомним, ЧП произошло вчера ночью, в частном секторе по улице Буровая в Караганде - в канализационном септике погибли три человека. Они отравились едким газом, исходившим от стоков. Один мужчина спустился в колодец для очистки от засора, но выбраться не смог. Его сын и сосед попытались помочь пострадавшему. Однако позже скончались в реанимации.
Очевидцы трагедии рассказали, что септик часто засорялся. Тогда зловонные стоки топили улицы и дома, поэтому жители сами пытались привести в порядок канализацию, сообщает телеканал "Астана".
Силами ЧС двое были спасены. Они спасены. Они были госпитализированы. Состояние было тяжелое. Позже был извлечен погибший мужчина 1990 года рождения. Сейчас вот поступила информация, что двое госпитализированных также скончались", - сообщила пресс-секретарь ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.
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